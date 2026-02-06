第二行政園區落腳中路 桃議員謝美英籲一次到位解決交通三大不足





桃園市議員謝美英6日於議事堂專案報告中指出指出，市長張善政於就職三周年時宣布「第二行政園區」及市議會將落腳中路地區，印證她於上個會期即提出的預告。謝美英強調，中路若成為未來市政核心，市府務必正視並一次到位解決「公共運輸不足、停車位不足、道路路幅不足」三大長期結構性問題，否則恐加重民眾洽公與通勤負擔。

謝美英表示，桃園身為六都之一、國門之都，卻連一條完整的八線道幹道都沒有，未來第二行政園區一旦進駐，影響將是二、三十年的長期發展，交通建設絕不能以「滾動式檢討」因應，而是要從一開始就以民眾視角，全方位規畫公共運輸、道路系統與停車需求，避免新市政園區天天塞車。

廣告 廣告

市府說明，未來第二行政園區將配合中路都市計畫整體開發，定位為新的行政與商業樞紐，並結合軌道建設，整合道路系統、捷運等大眾運輸工具，打造「桃園黃金軸線」，成為未來城市核心。

都發局長江南志表示，目前第二行政園區相關都市計畫已送內政部都市計畫委員會審議，農曆年前可完成第四次審議，預計再經一次審議後，即可進入土地徵收小組及大會程序，期盼明年初能完成階段性成果，讓實質期程更加明確。

謝美英進一步指出，國際路沿線軌道與道路配置「相當扭曲」，沿線雖有四個道路出入口，卻多僅單線車道，導致每日壅塞，往市區省道方向行駛幾乎「匍匐前進」。她憂心，未來行政園區進駐後，路幅不足問題將更形嚴峻。

對此，江南志回應，相關路廊與動線仍持續檢討，中路車站開發案拍板後，將同步規畫路網與建設。捷運工程局長劉慶豐也透露，鐵路地下化完成後，不排除桃園評估發展輕軌系統。謝美英最後強調，目前府前地下停車場與中路周邊停車空間早已吃緊，市府必須審慎規畫，否則將影響桃園未來重大發展。

更多新聞推薦

● 藍白合縣長選戰人選未定 民眾黨彰縣黨部：制度不明引發基層焦慮