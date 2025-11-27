第五屆台中市工藝師出爐 三位匠師將進駐港區藝術中心

台中市政府文化局今（27）日公布第五屆「台中市工藝師」名單，廖勝文、史嘉祥及李幸龍三位長期投入工藝創作與技藝傳承的工藝師獲選。文化局舉行授證典禮，由局長陳佳君頒授證書，表彰三人在工藝發展、創新與推廣上的成就，獲選工藝師除可獲新臺幣25萬元獎金，後續將進駐港區藝術中心，透過展示與交流推廣工藝文化。

陳佳君表示，中部地區是台灣漆藝的重要發展基地，歷史上孕育多位代表性藝術家，本屆三位工藝師皆擅長將傳統工藝結合現代創作語彙，在材料、造型與理念上展現多元風貌。

漆工藝師廖勝文以脫胎漆器及漆畫見長，長年致力於漆藝推廣；工藝師史嘉祥擅於陶、漆與雕塑跨領域創作，並在臺中監獄漆藝技訓班指導受刑人近30年，投入技藝教育；陶工藝師李幸龍從事陶藝40餘年，在器形、質感與肌理上具備成熟技法，屢獲獎項肯定。

文化局補充，截至本屆已有14位工藝師獲此殊榮。廖勝文曾入選多項藝術展覽，並於大甲設立「鐵山漆坊」持續創作，於民國105年登錄為台中市傳統漆藝—夾紵漆器保存者，他分享，因工作傷勢而轉入漆藝領域，從陳火慶技藝班結業後便投入創作，希望讓漆工藝重回日常生活。

史嘉祥則以「謹告陶漆」系列受到藝術界關注，他認為陶胎如同作品的結構，漆則賦予精神，創作上持續以實驗性手法突破工藝限制。李幸龍於民國103年登錄為台中市陶藝保存者，作品風格沉穩內斂，近年專注於壺藝與茶文化結合，探索陶與漆材料交融的新可能。

三位工藝師接續將於港區藝術中心展開駐點，讓市民更近距離接觸傳統工藝的當代面貌。