第五屆台中市工藝師出爐 三位工藝匠師獲肯定、進駐港區藝術中心推廣工藝之美

第五屆「台中市工藝師」名單正式公布！長期投入工藝創作與技藝傳承的廖勝文、史嘉祥及李幸龍三位工藝師脫穎而出，獲得這屆殊榮。台中市政府文化局（27）日舉行授證典禮，由局長陳佳君親自頒授證書，肯定三位工藝師在創作、傳承與創新上的卓越成就。獲獎者除可獲得新臺幣25萬元獎金外，未來也將進駐港區藝術中心，讓市民能近距離欣賞工藝技法之美，體驗傳統工藝的當代魅力。

陳佳君局長表示，此屆三位獲獎工藝師皆善於將傳統工藝結合現代表現語彙，展現工藝在多元媒材、造型及創作理念上的無限可能。其中，漆工藝師廖勝文對漆藝推廣具有高度使命感，作品風格多元，以脫胎漆器聞名，漆畫表現亦具深度；工藝師史嘉祥擁有陶、漆、雕塑等跨領域創作經歷，更在臺中監獄漆藝技訓班指導受刑人長達28年，以實際行動推動技藝傳習；而陶工藝師李幸龍耕耘陶藝40餘年，在器形、質感與肌理處理上均具高超技藝，屢獲重要獎項肯定。（如圖）