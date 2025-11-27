第五屆台中市工藝師出爐 三位工藝匠師進駐港區藝術中心

《圖說》第五屆台中市工藝師出爐，長期投入工藝創作及技藝傳承的工藝師廖勝文（右二）、史嘉祥（右一）及李幸龍（左一）脫穎而出，獲此殊榮。

〔民眾網諸葛志一臺中報導〕第五屆「台中市工藝師」廖勝文、史嘉祥、李幸龍3位大師，即將進駐台中市港區藝術中心，展開為期1年的駐館計畫，讓民眾能以零距離方式走進工藝現場。值得一提的是，漆藝師廖勝文原為醬菜工人，36歲因肌肉拉傷被迫轉業，因緣際會接觸國寶級漆藝大師，如今成為夾紵漆器的重要傳承者。

文化局長陳佳君表示，此計畫除了肯定工藝師的專業，也希望藝術真正走進社區與人群，透過面對面交流提升市民的生活美學。港區藝術中心鄰近清水眷村，未來也將串連海線藝文景點，打造深度文化旅遊新據點。

廣告 廣告

本次駐館最大亮點，是民眾能「親眼看到工藝誕生」。工作室全程免費開放，民眾可近距離觀摩工藝師創作、了解材料與工序；為讓更多上班族與學生能參與，3位工藝師每週至少駐點2天，其中至少1天安排在周末。駐館期間還將推出DIY體驗與短期研習，讓工藝以最親民的方式走進日常。文化局希望透過與工藝師面對面交流的機會，讓民眾理解傳統工藝的價值，釐清天然漆等材料知識，在觀察與體驗的過程中培養興趣，進而推動文化傳承。

三位進駐工藝師風格鮮明、各具特色。漆藝保存者廖勝文雖然學的是美工，卻在製鞋、醬菜等行業輾轉多年，直到職業傷害改變人生軌跡，他進入陳火慶漆藝習班後全心投入創作，105年被登錄為夾紵漆器保存者，他希望透過推廣讓漆工藝之美走進常民生活。

史嘉祥跨足陶、漆、雕塑創作，並長期在台中監獄傳習漆藝，提出「胎體是骨架，漆是精神」的創作哲學，鼓勵以實驗精神突破工藝框架。陶藝大師李幸龍耕耘陶藝超過40年，深耕壺與茶文化結合，他說：「過去舞台靠自己建構，很感謝文化局這次的認同與肯定。」