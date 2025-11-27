第五屆台中市工藝師出爐 廖勝文、史嘉祥、李幸龍獲殊榮

第五屆台中市工藝師出爐，文化局長陳佳君與工藝師廖勝文、史嘉祥、李幸龍合影。（圖：寇世菁攝）

第五屆臺中市工藝師名單出爐！長期投入工藝創作及技藝傳承的工藝師廖勝文、史嘉祥及李幸龍，脫穎而出，文化局長陳佳君今天（27日）頒獎，致贈25萬元獎金，並宣布工藝師將在港區藝術中心駐館一年，讓民眾近距離欣賞工藝師的創作歷程，體驗工藝之美。

文化局長陳佳君表示，這次初選六人角逐，脫穎而出的三名獲獎者，都是長期投入工藝創作及技藝傳承的優秀工藝師，漆工藝師廖勝文，長年推廣漆藝，作品多元創新，以不同形式，展現脫胎漆器工藝。工藝師史嘉祥在陶、漆及雕塑創作經歷紮實，且受邀至臺中監獄「漆藝技訓班」指導受刑人漆藝傳習達28年，奉獻精神令人感佩；陶工藝師李幸龍陶藝創作年資40多年，獲獎無數，在陶藝的器形、質感及肌理處理，都有優異表現。

文化局指出，工藝師廖勝文隔年就入選全國美展，並陸續獲得大墩美展、傳統工藝獎等獎項，是臺灣當代漆工藝領域具代表性的重要創作者之一，目前於大甲鐵砧山下自宅設立「鐵山漆坊」從事漆藝創作及推廣，並於民國105年被登錄為臺中市傳統漆藝—夾紵漆器保存者。廖勝文表示，原本跟哥哥從事醬菜工作，36歲時，做到肌肉拉傷，85年因緣際會參加國寶級漆藝家陳火慶技藝傳習班，結業後就開始投入漆藝創作，希望透過漆藝的推廣，讓漆工藝之美可以走入人們的生活。

長期從事漆陶工藝推廣的漆陶工藝師史嘉祥，擅長將傳統陶漆工藝結合當代雕塑語彙，多次參與國內外漆藝、陶藝與複合媒材的聯展，並以「謹告陶漆」系列獲得廣泛關注。工藝師史嘉祥表示，胎體是骨架，漆則是精神所在，創作者要做的，就是決定希望透過創作呈現什麼狀態，以實驗性的態度持續突破傳統工藝的框架，讓古老的漆陶技藝在當代語境中展現新的可能。

擅長複合陶藝及漆藝技法的工藝師李幸龍，103年被登錄為臺中市陶藝保存者，從事陶藝創作逾40年，以其獨特沉靜、內斂卻耐人尋味的作品美感，廣受人們喜愛，近年在壺與茶的結合有深入研究，對於茶壺工藝製作建立獨有的論述，在茶、陶、漆、壺等工藝領域均為翹楚。工藝師李幸龍表示，陶土的質樸和漆的細膩結合，讓兩種不同的材料在作品中找到新的生命。李幸龍說，創作四十年，從不刻意強求公部門的資源和舞台，自己的舞台，自己建構，感謝市府肯定支持。

文化局表示，截至第五屆為止，已有14名臺中市工藝師，獲此殊榮，本屆獲獎工藝師也將陸續進駐港區藝術中心，市民朋友可以近距離認識工藝師的創作歷程，體驗工藝之美。（寇世菁報導）