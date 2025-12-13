第五屆市政有學聲論壇登場 陳其邁與學生對話高雄城市未來

第5屆「市政有學聲－高雄市政學生論壇」，32位學生代表對談高雄市政。 圖：高雄市教育局/提供

[Newtalk新聞] 學生權益與公民參與是高雄市政府發展的重要方針，為鼓勵學生積極參與市政，高雄市教育局與高雄學生民主聯盟於今(13)日舉行「市政有學聲－2025高雄市政學生論壇」，由市長陳其邁親自與32位來自不同區域、不同學校類型的學生代表對談分享，他期勉學子適性學習、多元發展，持續關心市政與社會現況，積極實踐公民參與，讓市政持續有學聲，共同規劃高雄美好未來。

「市政有學聲－高雄市政學生論壇」自110年起辦理，至今年已邁入第5屆，由陳其邁率各局處代表與學生暢談外食權益、交通安全議題及各項市政，期待透過論壇交流，讓相關施政規劃納入更多樣的聲音。

學生代表到市府會議室暢談市政及校園大小事，並針對環境保護與永續發展、觀光城市與藝文、道路與交通、教育與學生權益等4大議題進行討論，透過現況分析、充分對談，提出具體可行的推行方向與解決策略；學生們關注市政與城市發展提出諸多建言。

陳其邁除就各項議題與學生交流互動，也請各局處針對相關市政議題提出精進作為。他特別提到，自辦理市政有學聲後，高雄在交通安全、道路使用規劃上有更多元的聲音，也讓施政更貼近市民，積極投入市政發展，是「利他」的重要學習，鼓勵學子們在成長的重要階段持續培養獨立思考、獨立判斷的能力，為社會進步貢獻所長。

學生關心空氣品質、環境永續等議題，提出從學校教育強化分類回收等向下扎根的教育策略；陳其邁、環保局長張瑞琿也分別向學生說明空污成因及市府因應策略，透過監督工廠碳排等方式，多管齊下改善高雄空氣品質。

在觀光策略建議上，學生提出景點介紹、競賽集章、分級獎勵等活動等，觀光局副局長鍾致遠也特別介紹現行市府觀光行銷策略；文化局副局長簡嘉論回應將持續推展結合社區的文史場館維護及走讀活動，深化民眾認同在地文化。

在道路交通與安全建議上，現行人行道常劃設停車格，也常有機車行駛人行道之狀況，期待能引入「交通助理員」制度改善交通狀況。警察局副局長林富助回應市府強化取締違規之決心及成效；交通局長張淑娟則回應人行道劃設停車格之議題，並強化與警察局合作導入科技執法，以遏止機車違規於人行道騎乘之情況。另就特定區域交通需求，市府將跨局處啟動會勘作業，以改善現行問題。

為強化對談效果，教育局會前彙整學生意見，並請相關局處針對議題提出現況說明，以增進學生、市民對政策方針的理解，讓與會學生在現行市政基礎上，提出更多樣的建議。另在校園事務上，學生關心升學榜單公告方式、外食權益、學習輔導課程適性選課、學生自治組織運作等議題，教育局長吳立森回應教育局關心學生權益的發展，如有特定學校處理方式有疑義，可向教育局提出，以積極處理；教育局也會再強化活動宣導及圖書教育推展，讓學校資源能被學生充分利用。

「市政有學聲－2025高雄市政學生論壇」，陳其邁(右)與學生代表對談，吳立森(左)回應教育局關心學生權益的發展。 圖：高雄市教育局/提供

學生代表到市府會議室暢談市政及校園大小事。 圖：高雄市教育局/提供