生活中心／綜合報導

國際最大規模、由民間企業發起的陶瓷獎學金計畫「法藍瓷光點計畫FRANZ Rising Star Project」，日前於臺師大舉辦「第五屆法藍瓷光點計畫成果發表會」。法藍瓷本屆提供高達新台幣417萬元獎金，吸引近三十個國家上千件作品參加，時代基金會創會董事長徐小波、政治大學名譽教授吳靜吉、台南藝術大學教授張清淵、世界設計組織區域顧問張光民、台灣藝術大學教授梁家豪等專家學者都到場共襄盛舉。

廣告 廣告

今年光點未來獎以「一瞬間」為主題，邀請全球創作者思考：在快速變動的世界中，那些稍縱即逝的情緒、記憶與感知，如何被陶瓷承接與保存。經過來自國際評審團的多輪評選，首獎得主為波蘭Hanna Miadzvedzeva《Suspended Breath》，貳獎與參獎由韓國Mo Hyeonseo《Blind盲的》、Kwak Hyeyoung《Seeing the Sound of Rain 034035》獲獎，展現國際新生代陶瓷創作者細膩而充滿張力的創作能量。以作品《Before it touches time》榮獲光點未來獎優選的Lee Dabin也特別從韓國來台參加發表會，感謝主辦單位的支持與鼓勵。

第五屆法藍瓷光點計畫成果發表 波蘭與韓國作品拿下前三大獎

法藍瓷光點計畫成果展參與者大合影（圖／法藍瓷）

法藍瓷光點計畫創立至今，已累積支持超過四百件學生陶瓷作品，投入逾新台幣2,000萬元獎學金與相關資源。法藍瓷光點計畫發起人陳立恆表示，藝術創作之路並不容易，希望能以實質獎金支持陶瓷新秀的創作之路，更希望透過獎項能鼓舞年輕人，能勇於以陶瓷為載具傳遞對生活、對生命的感悟。雖然世界潮流在改變，但陶瓷所代表的千年文化底蘊不變。鼓勵創作者們繼續以創意突破，打造出屬於自己世代的陶瓷創作。





第五屆法藍瓷光點計畫成果發表 波蘭與韓國作品拿下前三大獎

光點未來獎首獎獲選作品 波蘭Hanna Miadzvedzeva《Suspended Breath》（圖／法藍瓷）









第五屆法藍瓷光點計畫成果發表 波蘭與韓國作品拿下前三大獎

從韓國來台參加成果發表會的未來獎優選得主 Lee Dabin（圖／法藍瓷）









法藍瓷自 2007年以「法藍瓷陶瓷設計大賽FRANZ AWARD」起步，將品牌在瓷藝與工藝上的專業，轉化為年輕創作者可實際使用的資源與舞台。2017年起轉型為「法藍瓷光點計畫」，以「獎金+展覽發表+國際評審機制」三位一體的方式，支持陶瓷創作新秀的發展。首度參與評審團的張清淵教授以及張光民顧問也一致肯定，法藍瓷光點計畫是個促進國際交流，展現創作能量的平台。而從第一屆就開始參與法藍瓷光點計畫的評審國立台灣藝術大學梁家豪教授則表示：本屆未來獎獲獎者分別從呼吸停格、視覺受限與雨聲記憶等不同切入點，回應「一瞬間」的主題，將時間、感知與情緒在陶瓷媒材中加以凝結，並透過不同的工序、工具改變了陶瓷創作的既定面貌，展現出既細膩又充滿張力的當代陶瓷語彙。

第五屆法藍瓷光點計畫成果發表 波蘭與韓國作品拿下前三大獎

法藍瓷光點計畫發起者陳立恆總裁（圖／法藍瓷）





榮獲今年光點獎學金的台灣藝術大學許湘甯說，自己從大二就開始參與光點計畫，直到今年研究所四年級，終於獲得了獎項肯定。很感謝法藍瓷光點計畫給予創作者們持續的資源與鼓勵，也感謝努力不懈的自己。本屆法藍瓷光點計畫更首度前進韓國，至知名藝術學府弘益大學、首爾大學、同德女子大學、梨花女子大學及韓國國民大學舉辦校園說明會，並拜訪了韓國工藝文化振興院（KCDF）與利川陶瓷基金會。持續串聯與全球各大學院校與陶瓷創作社群，深化連結，並展現陶瓷跨越地域、語言與文化邊界的想像力，共同推動陶瓷未來的更多可能。

原文出處：第五屆法藍瓷光點計畫成果發表 波蘭與韓國作品拿下前三大獎

更多民視新聞報導

中國殲-15「雷達瞄準」日本F-15！解放軍：日戰機抵近干擾航母艦載機訓練

規律運動仍遇控糖瓶頸？中醫協助調理3個月後血糖更平穩

北約擴張時代終結？克宮盛讚川普新版國安戰略與俄羅斯立場「大致一致」

