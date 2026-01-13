第五屆港覺濠臺IG圖文徵選 林明朗記錄台灣漁村奪首獎

2025第五屆「港覺濠臺IG圖文徵選活動」頒獎典禮今天(13日)在台北西門紅樓舉行，陸委會主委邱垂正於現場揭曉首獎作品，由林明朗的「我在通宵的一個通宵」獲獎，獨得新台幣5萬元獎金。

第五屆「港覺濠臺IG圖文徵選活動」共收到近460件作品，評審團從中選出50件入圍，13日在台北西門紅樓現場揭曉榮獲首獎、貳獎、參獎、評審特別獎及最佳創意獎等作品，最終有湯偉雄等25人獲獎。

首獎得主是來自澳門的林明朗，他的作品《我在通宵的一個通宵》，透過鏡頭記錄台灣漁村夜間採收蛤蠣的勞動時光，展現台灣在地產業與生活面貌。評審團表示，林明朗的影像不僅呈現漁村日常真實影像，更傳達創作者在異地生活中，透過勞動與人際互動建立連結的細膩觀察，讓這次活動主題「鏡頭下的台灣時光」活化成為富有人情溫度的生活紀錄。

陸委會主委邱垂正(左)頒發首獎獎狀及獎金，得主不克前來，由他人代為領獎。(陳國維 攝)

台港經濟文化合作策進會董事長賴秀如(中)頒發兩名貳獎得主獎狀及新台幣3萬元獎金。(陳國維 攝)

主辦單位台港經濟文化合作策進會董事長賴秀如表示，「港覺濠臺IG圖文徵選活動」邁入第五屆，從歷年的作品看見超乎意料的台灣風景，她感謝這些從香港來的朋友看出了台灣的不一樣，用不同的眼光讓大家更了解台灣，自身也藉此更認識台灣，這是非常棒的交流。

賴秀如說，這項徵選活動在幾年前收到200多件作品，這屆已達到400多件，她希望大家每年都能參加，未來參賽作品能達到1、2千件。賴秀如：『(原音)到時候我相信一定會更有意思，而且到時候我們一定能夠讓台灣跟香港的朋友的心能夠更交集在一起，當我們所見一致、所感受的一致，我們就會成為一家人。』

陸委會主委邱垂正則指出，從2019年香港反送中運動以來，許多港人移居台灣，從近年參賽者的作品，可以感受到香港的朋友從剛開始在台灣的安身立命，到現在的安居樂業，不斷在回饋台灣。邱垂正：『(原音)從2021年之前的這些作品，我們看到他那個精神狀態、或者心理的感受、或是生命經驗，通常是充滿著鄉愁、迷惑、探索、適應，乃至於徬徨、不確定；但是，這兩年他們的作品所呈現的生命狀態，有一種看到希望願景、看到感恩、看到重生，甚至回饋或惜福的作品愈來愈多。』

邱垂正表示，從2019年5月至今，已有6萬多名港澳人士取得在台居留許可，其中有1萬2千人在台灣完成定居，成為擁有中華民國身分的公民，這些人在各領域持續貢獻心力，包括學術研究、藝術創作、文化交流、科技研發、社會服務等方面，豐富了台灣各方面發展的面貌，並為台灣這塊土地帶來新的能量與視野。

他強調，政府的政策是歡迎港澳人士來台就學、工作、發展，未來陸委會和策進會無論在政策或實際的服務上都會不斷精進，協助更多港澳人士適應台灣社會，可以在這裡安心生活、發揮所長。

策進會表示，「港覺濠臺IG圖文徵選活動」歷屆得獎作品，即日起到1月20日在西門紅樓一樓展出。