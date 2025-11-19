第五屆的「山谷燈光節」29日谷關繽紛開幕

第五屆的「山谷燈光節」交通部觀光署參山國家風景區管理處將於11月29日在谷關公園璀璨開幕，梨山地區接續在12月21日點亮全台最高的耶誕樹，一起迎接即將到來的耶誕與跨年假期。谷關燈區今年以「耶誕泡湯趣」為主題，特別打造可愛的喔熊組長泡湯造型燈，搭配雪人、麋鹿及鬱金香花燈點綴園區，營造溫馨夢幻的節慶氛圍，展現谷關獨特的溫泉觀光魅力。活動期間，只要與現場燈飾合照上傳至參山處的FB專頁，即可至遊客中心兌換限量好禮，邀請民眾上山賞燈、泡湯、賞楓、品嚐蜜蘋果，感受最有山林風情的冬季節慶。

谷關遊客中心暨入關博物館近日獲選觀光署「2026-2027台灣觀光100亮點」殊榮，是旅客到訪谷關時不容錯過的景點。谷關光環境燈區自114年11月29日至115年1月11日止；請遊客把握賞燈時間。（如圖）

參山處表示，今年首場開幕儀式將在谷關公園舉行，邀請知名歌手陳華、流浪盒子、卡尼特及泰雅原舞工坊輪番登台，帶來精彩表演。除了「泡湯喔熊」主題燈外，谷關遊客中心外的人行道設有「石溪蝶語」燈區，以曙鳳蝶、台灣油點草等象徵谷關生態的意象設計，營造宛如置身溪流瀑布間的奇幻光景。同時邀請和平區在地工藝師林春節老師創作「謎樣山林」燈飾，佈置於遊客中心入口，讓遊客拍照打卡、留下難忘回憶。