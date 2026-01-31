第五屆連心薈在福州舉行 福馬有好市台灣商品吸引市民
【本報大陸新聞中心 報導】福州市晉安區岳峰鎮桂溪社區第五屆「連心薈」活動，於1月30日在桂溪社區兩岸社區交流中心廣場舉辦，活動以沉浸式年俗體驗為核心，讓兩岸同胞在濃郁年味中敘情誼。
2026年晉安區岳峰鎮桂溪社區第五屆「連心薈」新春集市，在福州桂溪社區兩岸社區交流中心廣場舉辦。集市彙集台灣優質品牌和福建老字號商品，特設有士林夜市區、台灣年貨展區、福建年貨展區、非遺展區四大主題展區，上百款兩岸好物齊聚，活動將持續至2月1日。
▲活動中的福馬有好市，以優質台灣商品吸引大批趕來逛逛的民眾。（葉君潔攝）
開幕時，以一段「白馬王賜福」福運開場拉開活動序幕，白馬王信俗是兩岸同根同源、一脈相承的信俗文化，這場獨具特色的開場儀式，緊接著，融合兩岸特色的文藝演出輪番登場。
舞蹈《福女簪刀》將福州非遺三條簪與舞蹈、詠春巧妙融合，盡顯福州女性的颯爽英姿；童聲合唱《鳳梨酥配茉莉茶》融合福州話、閩南語與普通話，傳遞出對團圓的嚮往；舞蹈《阿里山的姑娘》盡顯寶島風情；歌曲《天地龍鱗》傳遞出家國情懷與民族自豪感。
福建省首批兩岸標準共通試點專案——福州市晉安區岳峰鎮桂溪社區承擔的“兩岸社區治理標準共通試點”順利通過驗收。該專案自2022年6月啟動以來，在福建省、福州市市場監管部門的指導下，成功探索出一條以標準化促進兩岸基層治理融合發展的新路徑。
▲第五屆連心薈在福州舉行，新春送福傳情誼，濃郁年味吸引市民。（陳暖攝）
活動的一大亮點，「榕台技藝傳習點」首批結對儀式隆重舉辦，軟木畫市級非遺代表性傳承人、高級工藝美術師林清韻與來自台灣苗栗、投身兩岸社區交流的卜思惠，台青創業者、福州六享文化傳媒負責人梁博翔，等攜手上場、共傳薪火。
桂溪社區作為福州市首個台胞公租房所在地，目前生活著300多戶500多名台胞居民。近年來，桂溪社區聚焦台胞需求。在服務保障、制度創新、文化交流、創業支持等方面成效顯著，讓更多台灣人願意來、留得住、過得好。
