第五屆《全國電競青年錦標賽》總決賽圓滿落幕

記者許正雄／高雄報導

第五屆《全國電競青年錦標賽 x KAOHSIUNG ESPORTS SHOWDOWN》總決賽，「TPBE|Ugang」奪下《快打旋風6》冠軍，而《特戰英豪》最終決戰，歷經多回合激戰最終由「是這裡嗎」勇奪冠軍。

玩家齊聚高雄捷運美麗島站光之穹頂大廳，最終由《快打6》與《特戰英豪》分別勇奪冠軍，全國電競青年錦標賽圓滿落幕，也為連續兩日的精采電競賽事寫下熱血篇章，近五千人次湧入觀賽，氣氛沸騰。

本屆賽事項目包括《快打旋風6》及《特戰英豪》兩大主流遊戲，總獎金分別為廿萬元及四十萬元，吸引全台逾千名電競好手、共計二百一十九隊報名參加。總決賽《快打旋風6》率先登場，經激烈拚戰，「TPBE|Ugang」奪冠並抱回八萬元獎金；《特戰英豪》接續上場，最終由「是這裡嗎」技壓群雄，贏得冠軍獎金十六萬元，亞軍由「知7粉絲後援會」獲得，抱回八萬元獎金。

賽事現場除激烈的電競對戰外，亦舉辦備受矚目的明星表演賽，邀請知名實況主湘湘、皮皮、奕蓁、世誠RB及家偉，與「六都電競」特戰英豪冠軍隊伍黎明企鵝LIT同場較勁，掀起現場高潮。會場設置以虛擬實境技術打造的「VR沉浸式互動體驗區」，結合射擊娛樂與恐龍冒險情境，讓民眾觀賽之餘感受電競遊戲帶來的迷人魅力。

本屆賽事首次由高雄市青年局與高雄市運動發展局攜手擴大舉辦，展現高雄深耕電競產業的決心，也象徵電子競技已正式躋身國際運動競賽項目，具備高度發展潛力；青年局長林楷軒指出，全國電競青年錦標賽已成為國內電競玩家年度盛事，更是青年進入專業賽事領域的重要舞台，並於真實賽事中累積實戰經驗，深化產學連結，為投入電競產業奠定基礎。