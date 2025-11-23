第五屆「農好生活節」走進農村品味風土，週日續攤邀您一起「果然好生活」

第五屆「農好生活節」在花蓮知卡宣綠森林親水公園熱鬧登場，今年以「果然好生活」為主題，活動自上午 10 時一路熱到下午 6 時，吸引眾多民眾扶老攜幼入園同樂（見圖）。

花蓮縣政府結合「花蓮軸帶」、「花蓮好釀」、「花蓮儂好」三大主軸，全新升級展覽體驗、味覺探索、市集選物與農遊行程，讓遊客在輕鬆愜意的氛圍中，從山到海、從土地到餐桌，感受花蓮獨有的生活風景與風土魅力。

縣長徐榛蔚表示，「農好生活節」已成為花蓮年度指標性的農村嘉年華，今年特別規劃五大亮點任務，邀請大小朋友透過遊戲闖關認識花蓮農業。現場包括蔬果造型打卡、花蓮好釀料理小教室、花蓮好釀風味展問答、舞台趣味挑戰，以及農遊軸帶闖關等活動，處處可見歡笑聲。縣府也推出加碼好康，完成指定任務即可領取 200 元市集券，每日分三個時段限量兌換，首日一開放即被秒殺，前 30 名加贈的限定毛巾更成為不少民眾的「必收紀念品」。活動規模再升級，集結超過 50 個在地特色攤位，從小農友善農產、花蓮好釀系列產品，到地方品牌加工品與風味餐點，一次匯聚，成功帶動買氣。

廣告 廣告

徐縣長說，最多人詢問的「儂好餐盒」今年同樣人氣爆棚，每日限量 100 份一上架即被搶購。餐盒由晶宴會館行政主廚蔡岳甫、上海鄉村行政主廚丁世偉共同研發，以「花蓮好釀」產品搭配當季地方食材，設計出兼具風味與理念的餐食，實踐「吃當地、食當季，支持友善永續」精神。許多民眾表示，透過一份餐盒，不只吃到好味道，更吃到對土地與農村的支持。活動首日同步推出多場農事體驗，帶領民眾親手參與，透過實作認識農業生產過程與農村日常，大小朋友都直呼收穫滿滿。

花蓮擁有獨特自然環境與深厚農業文化，本次活動以寓教於樂的方式設計闖關與體驗，讓民眾在遊戲中了解友善農法、花蓮農遊好去處與在地產業故事，看見農村真實而多元的樣貌。「希望大家不只在市集中消費，更把對土地的感動帶回生活中，持續用行動支持花蓮農業。」

「農好生活節」二十三日繼續於知卡宣綠森林親水公園舉行，活動時間同樣為上午 10 時至下午 6 時。花蓮縣政府誠摯邀請全國民眾把握週末假期，到知卡宣走進農村、感受土地、支持在地小農，一起體驗「果然好生活」，品味花蓮獨有的風土故事與永續生活魅力。