由財團法人九九九文教基金會主辦的「第五屆 TRML 國小數學競賽」苗栗地區預賽，於 7 日在縣立興華高級中學盛大舉行。副縣長邱俐俐表示，TRML 已邁入第五屆，在苗栗設立考場，讓學子能就近安心應試，將心力真正投注於思考與探索。

第五屆 TRML國小數學競賽苗栗考區登場 副縣長勉勵學子勇敢挑戰。（圖／翻攝苗栗縣政府官網）

來自本縣 17 所國小，共 35 隊 105 位學子齊聚苗栗，參加第五屆 TRML 國小數學競賽地區預賽，展開一場思辨與勇氣的挑戰。競賽包含個人賽、接力賽與思考賽，題目結合幾何、邏輯與推理，不僅考驗計算能力，更強調思考深度與團隊合作。表現優異、排名前 50% 的隊伍，將於 115 年 1 月 17 日代表苗栗進入全國決賽，與全台菁英同場競技。

副縣長邱俐俐於 7 日偕同教育處學務管理科長林采香、立委邱鎮軍秘書劉宇哲、議員蕭詠萱助理蕭郁達，以及興華高級中學校長胡文生等各界代表共同出席活動，勉勵在場學子，能勇敢走上舞台、接受挑戰，本身就是最珍貴的人生課題。

副縣長邱俐俐表示，數學不只是冰冷的符號，而是一種溫柔的哲學，教導我們在混亂中尋找秩序、在困難裡培養耐心，也在未知前學會與自己和平相處。比分數更珍貴的，是孩子們在過程中學會與問題相處、在團隊中學會傾聽與信任，這些能力將比獎牌更雋永。

邱俐俐表示也提到，感謝九九九文教基金會長期支持，讓大家看見苗栗的潛能與需求。她強調，今天的競賽不僅是比拚解題速度，更是一場生命的練習，希望孩子們在過程中學會沉著、學會合作，也能為自己的努力感到驕傲。

邱俐俐最後同時感謝家長們陪伴孩子一同參與這場挑戰。不論是否站上頒獎台，你們都已是人生的大贏家，因為有親子間的關心、師生間的支持，學校與家庭之間的距離已不復存在。她也期待明年能再次如期舉辦，並給予縣府更充裕的準備時間，讓苗栗各校的數學好手齊聚一堂，共同為邏輯、為數學、為挑戰問題而努力。

縣政府將持續與各級學校攜手耕耘教育、平衡資源，守護孩子的身心。因為我們相信，學習帶來的不只是能力，更是面對世界的勇氣；挑戰磨出的不只是技巧，更是一生受用的韌性。

