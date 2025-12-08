第五屆 TRML國小數學競賽苗栗考區登場 副縣長勉勵學子勇敢挑戰
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導
由財團法人九九九文教基金會主辦的「第五屆 TRML 國小數學競賽」苗栗地區預賽，於 7 日在縣立興華高級中學盛大舉行。副縣長邱俐俐表示，TRML 已邁入第五屆，在苗栗設立考場，讓學子能就近安心應試，將心力真正投注於思考與探索。
來自本縣 17 所國小，共 35 隊 105 位學子齊聚苗栗，參加第五屆 TRML 國小數學競賽地區預賽，展開一場思辨與勇氣的挑戰。競賽包含個人賽、接力賽與思考賽，題目結合幾何、邏輯與推理，不僅考驗計算能力，更強調思考深度與團隊合作。表現優異、排名前 50% 的隊伍，將於 115 年 1 月 17 日代表苗栗進入全國決賽，與全台菁英同場競技。
副縣長邱俐俐於 7 日偕同教育處學務管理科長林采香、立委邱鎮軍秘書劉宇哲、議員蕭詠萱助理蕭郁達，以及興華高級中學校長胡文生等各界代表共同出席活動，勉勵在場學子，能勇敢走上舞台、接受挑戰，本身就是最珍貴的人生課題。
副縣長邱俐俐表示，數學不只是冰冷的符號，而是一種溫柔的哲學，教導我們在混亂中尋找秩序、在困難裡培養耐心，也在未知前學會與自己和平相處。比分數更珍貴的，是孩子們在過程中學會與問題相處、在團隊中學會傾聽與信任，這些能力將比獎牌更雋永。
邱俐俐表示也提到，感謝九九九文教基金會長期支持，讓大家看見苗栗的潛能與需求。她強調，今天的競賽不僅是比拚解題速度，更是一場生命的練習，希望孩子們在過程中學會沉著、學會合作，也能為自己的努力感到驕傲。
邱俐俐最後同時感謝家長們陪伴孩子一同參與這場挑戰。不論是否站上頒獎台，你們都已是人生的大贏家，因為有親子間的關心、師生間的支持，學校與家庭之間的距離已不復存在。她也期待明年能再次如期舉辦，並給予縣府更充裕的準備時間，讓苗栗各校的數學好手齊聚一堂，共同為邏輯、為數學、為挑戰問題而努力。
縣政府將持續與各級學校攜手耕耘教育、平衡資源，守護孩子的身心。因為我們相信，學習帶來的不只是能力，更是面對世界的勇氣；挑戰磨出的不只是技巧，更是一生受用的韌性。
更多FTNN新聞網報導
苗栗縣114年「青銀共學～交通安全我最棒」交通安全宣導活動
山腳國小美感教育深植校園每個角落 榮獲教育部113-114年度「校園美感環境再造」特優獎
縣長表揚運動選手榮獲佳績 頒發逾313萬元獎勵金
其他人也在看
冬季限定農遊花季盛典 關西仙草節浪漫登場
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】「2025共下來享仙—關西仙草節」6日於關西仙草加工廠熱鬧登場，一連兩天的互傳媒 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
600人踩街炸翻台南 林百貨摩登大遊行「台日一家親」大亮點
創立於1932年的台南林百貨，是府城最具代表性的文化地標之一。「府城摩登大遊行」今（6）日熱鬧登場，今年以《作伙來林 逗熱鬧》為主題，30組表演團隊、逾600名表演者踩街，勝於往年，市中心瞬間變成嘉年華會，街區擠滿圍觀人潮。今年隊伍持續可見台日交流身影。台日文化友好交流基金會、台南日本人協會高舉「日自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台中市立老人復健醫院開幕 石崇良盧秀燕共同啟動
（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市政府委託中國醫藥大學營運的台中市立老人復健綜合醫院今天開幕，衛生福利部長石崇良、台中市長盧秀燕一起啟動開幕儀式，兩人都說，將造福台中市民及周邊民眾的就醫。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、高雄夢時代OPEN!大氣球、草莓季、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、沐心泉白雪木花季、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前 ・ 發起對話
不理解特殊疾病！ 國小生繪本「我討厭你」紀錄和解過程
罹患特殊疾病的孩子，成長過程中可能被同儕以異樣眼光看待，同學們也可能因為不理解情況而產生厭惡情緒。羅慧夫顱顏基金會舉辦「用愛彌補」兒童文學獎，今年以「和好」為主題，台中市永春國小學生林可宸以繪本紀錄自己因為不理解而討厭同學，最後走向和解的過程，並獲得銀獎。自由時報 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
2025根與芽濕地嘉年華新竹香山濕地登場 以行動落實海洋保育
(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】新竹市政府與台灣珍古德協會共同主辦的「2025根與芽濕地嘉年華」， […]觀傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
對特殊生的衝突與後悔 小六童繪和解勇氣
（中央社記者陳婕翎台北7日電）用孩子的視角修「和好」學分，小六生描繪對特殊疾病的同學產生「我討厭你」的想法與修補關係的勇氣，繪本獲羅慧夫顱顏基金會兒童文學獎銀獎，讓衝突與後悔成為成長的養分。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
歷史一刻！南北「四大女神」合體 廟方預計湧十萬信徒
高雄市 / 綜合報導 「粉紅超跑」白沙屯媽祖，今(6)日上午抵達岡山壽天宮，與高雄三山媽祖合體，這是南北四大女神首度齊聚岡山共同賜福遶境，廟方表示預計會湧入十萬名香燈腳來追隨媽祖腳步，現場有氣切的老婦人坐著輪椅，被家人推來遶境隊伍，盼能透過媽祖的庇佑恢復健康，而現場排隊領媽祖平安券的信徒，更一度綿延超過100公尺，活動相當熱鬧。粉紅超跑抵達岡山壽天宮與高雄三山媽祖會合，南北四大女神合體，現場湧入大批信徒見證歷史一刻，高雄市長陳其邁、立委邱議瑩、許智傑、柯志恩等人一早也到場共襄盛舉這場宗教盛事，點燃龍炮。隨後主持人宣布四大女神起駕，一尊尊陸續從壽天宮出發，信徒們高舉手機搶拍，現場氣氛高漲熱鬧非凡，岡山壽天宮主委戴良慶說：「今天預計參與的人數大概有十萬人啦，四大天后一起行進，遶境岡山地區。」「粉紅超跑」白沙屯媽祖今日早上約8點多抵達岡山壽天宮與其他三尊媽祖齊聚，要到岡山共同遶境祈福，這是四大女神首度會合，廟方預計一整天會湧入10萬名香燈腳追隨媽祖腳步，繞境隊伍有信徒推輪椅，上面坐著氣切的老媽媽，一家人跪在地上虔誠祈求媽祖。隨後媽祖鑾轎金身，在轎班人員協助下，從婦人頭頂通過，盼透過媽祖庇佑下一家人平安健康，另外現場排領媽祖平安券的人潮同樣絡繹不絕，綿延超過100公尺，只要買一份金紙就能領一張平安券，限量發放1萬份。信徒說：「喜歡媽祖啊，覺得祂讓我們很有安全感，很平安啊，是一個不錯的組合，希望下次還有機會(四媽齊聚)。」有信徒趁著上班前提早來到壽天宮，見證難得的四大媽祖合體，信徒將祈福與感動一同記錄，期盼媽祖們庇佑四方護佑眾生平安順遂。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
''2025 世界風味節''華山登場 體驗跨國美食饗宴
民視新聞／綜合報導「2025世界風味節」從6日起，一連兩天在台北台北華山文創盛大展開，總共有9大主題、69個攤位，要吸引大小朋友一起來場跨國美食饗宴。為了孩子放電，量販店業者推出世界風味節，結合7國美食攤位，不僅有國際泡麵大賞，各國人氣泡麵齊聚，還打造最吸睛的泡麵網紅打卡牆，另外還有異國零食、進口及自有品牌專區、世界風格餐飲館等，希望透過國際級的創意料理，讓大朋友小朋友一次品嘗多元文化的風味，除了品嘗美食，還有闖關遊戲，要讓親子體驗一場融合美食、文化與戶外氛圍的跨國味蕾饗宴。原文出處：「2025世界風味節」華山登場 體驗跨國美食饗宴 更多民視新聞報導肉多多火鍋9周年慶典：經典套餐回歸 、開放式自助吧提升用餐體驗看準懶人商機! 超商推''懶人蛋" 吃蛋免動手剝殼三重神店「阿田油飯」這天回歸！老饕：用新台幣下架民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
"粉紅超跑"到高雄! "四大天后"合體遶境場面盛大
南部中心／綜合報導有「粉紅超跑」之稱的苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖受邀來到高雄，聯合岡山、旗山和鳳山當地的三家廟宇，舉辦盛大的賜福遶境活動，吸引大批信徒到場迎接，這也是南北四大天后首次於高雄合體，場面盛大。白沙屯媽祖受邀南下三天，參加高雄三山媽祖賜福贊境活動。（圖／民視新聞）"粉紅超跑"白沙屯拱天宮媽祖現身高雄岡山壽天宮，所到之處湧入大批信徒，將現場擠得水洩不通。熱鬧的鑼鼓聲響雲霄，市長陳其邁也來接駕。白沙屯媽祖受邀南下三天，參加岡山壽天宮、旗山天后宮、鳳山五甲龍成宮，首次聯合舉辦的高雄三山媽祖賜福贊境活動，吸引數萬信眾隨行。信眾說很開心，前一天就有來了看，覺得南北媽祖合體是個不錯的組合，希望下次還有機會。白沙屯拱天宮媽祖現身高雄岡山壽天宮，所到之處湧入大批信徒。（圖／民視新聞）適逢岡山壽天宮創建313週年，今年邀請白沙屯媽祖共同祈安賜福遶境，南北四大天后首次於高雄合體，盛大場面，也展現台灣民間信仰的強大凝聚力。岡山壽天宮主委戴清福說，這次恭請白沙屯媽祖來參與盛事，給我們岡山區民來賜福，預計參與人數大概有十萬人。原文出處：「粉紅超跑」到高雄 「四大天后」合體遶境場面盛大 更多民視新聞報導白沙屯媽祖年、月曆結緣發放! 排隊人潮綿延2公里媽祖「神蹟太狂」幫賺大錢！她「10年砸500萬」搶斗首高中生考卷寫「中華民國」被扣分！挨轟活該下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 837
冬盟》日本監督連3年帶隊來台 點出台灣球隊「明顯特徵」
日本社會人從2017年起，連續6屆組隊到台灣征戰亞洲冬季棒球聯盟，今天晚上日本社會人與日職聯隊爭冠，力拚隊史第3冠。日本社會人監督川口朋保表示，這屆冬盟日本社會人有半數選手第1次到海外比賽，無論伙食、生活習慣、語言隔閡，對他們而言都是挑戰和學習，這次來台跟不同國家選手比賽，都是很好的成長養分。自由時報 ・ 14 小時前 ・ 5
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 23 小時前 ・ 7
瘋傳移植心臟、換血回春！李連杰「露真面目」終於鬆口：太容易的事
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風。日前，李連杰PO出影片談及3招變年輕的秘訣，直呼：「太容易了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 31
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 210
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 175
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 16 小時前 ・ 343
周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光
周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 21
比守財奴更慘！老翁極度節儉苦存6千萬 因1習慣換來晚年孤獨
許多人終其一生省吃儉用，希望累積足夠財富保障退休生活，卻忽略家人的感受，導致關係逐漸疏離。日本一名73歲老翁因極度節儉，雖成功存下6000萬日圓（約新台幣1200萬元），卻因不願為家人花費半分錢，最終遭兒子斷絕聯繫，如今在悔恨中孤獨度日。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 23
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 31