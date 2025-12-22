第五縱隊影射張文案？警政署：查獲22件造謠

▲「第五縱隊」影射隨機殺人張文案？警政署長張榮興：查獲22件造謠。（圖／記者朱永強攝，2025.12.20）

[NOWnews今日新聞] 台北隨機攻擊案嫌犯張文，先前網路謠傳是「中配之子」及「中共第五縱隊」等言論。警政署長張榮興今（22）日於立法院明確表示，此類臆測對破案毫無幫助，目前已查獲4件造謠案件，警方將依法究辦，遏止政治操弄引發的社會恐慌。

立法院今日針對張文案進行專案報告。國民黨立委黃建賓、牛煦庭質詢時指出，案發後網路謠言滿天飛，甚至有教授級人士將此案與「第五縱隊」掛鉤，詢問警政署是否有主動查緝。

廣告 廣告

警政署長張榮興回應，案發至今警方主動發現22件造謠情形，成功查獲其中4件。他強調，謠言會造成不必要的民眾恐慌，非常要不得。目前警方的策略是「發現即下架」，只要確認造謠者的IP在國內，警方一定會偵辦到底。

影射張文是「第五縱隊」，國安局副局長陳松吉於質詢時明確表示，目前個案仍在調查中，但根據現有掌握的資訊，此案與「第五縱隊」並無關聯。

國民黨立委牛煦庭批評，重大事件發生時，不應讓特定人士意圖透過政治操作來造謠、煽動恐慌，警方應第一時間核實訊息。張榮興允諾，未來會加強與媒體的溝通，針對臆測性言論會主動發布真實資訊進行澄清，若網路言論牽涉恐嚇維安或散布重大假訊息，將直接移送地檢署偵辦，絕不寬貸。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

肉身擋張文的勇敢保全是桃園人！張善政不捨：全力協助家屬

防止慘案再發生！藍綠白籲發「細胞簡訊」示警 北市消防局回應了

不解民眾「遇危險卻不跑」？北教大副教授曝親身經歷這樣說