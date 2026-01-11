第五縱隊潛伏在台 "黑幫.宮廟.軍官"成破網?

政治中心／綜合報導

面對中國併吞台灣野心日益加劇，手段已經不侷限於環台軍演、軍機擾台，國安單位更揭露，中國開始在台培養"第五縱隊"，且招募對象從宮廟、黑幫、乃至於到基層官兵，一旦戰爭爆發，這些人將不再隱藏，而是成為內應，直攻台灣關鍵基礎設施。

中國國家主席習近平：「祖國必須統一也必然統一，這是70載兩岸關係，發展歷程的歷史定論，也是新時代中華民族，偉大復興的必然要求。」

中國國家主席習近平，上任後併吞台灣野心日益加劇，手段從軍機擾台、到環台軍演，敵對勢力也積極在台培養第五縱隊。

國防研究院國家安全所研究員沈明室：「其實中共他不只是統戰拉攏，他其實到最後是希望，軍人不要抵抗，他這個內應有的是組織成軍隊，或者是游擊隊，當軍事行動開始的時候，攻擊內部的主要目標，他也可能是少部分的人，在攻擊行動剛開始的時候，滲透破壞、破壞電力，或者是放毒，讓軍隊的士氣或者是健康受到影響，或者造謠，廣泛來講這些人的行為，這些人就叫第五縱隊。」

第五縱隊勢力在台不斷蔓延，從黑幫、宮廟、到基層軍官，都是第五縱隊招募對象。





台灣安保協會副秘書長何澄輝：「甚至去鼓動一些平常就心懷不滿，或是犯罪分子去做這些事情，或是會打砸搶、放火等等，或者說告訴你說，我們國軍已經崩潰了已經投降了，造成告訴你說，與其抵抗不如投降會比較好。」

就連不起眼的銀樓，也曾被檢方查出協助中國接觸我國軍官，以低利貸款誘惑軍人，步步進逼。

立委（民）王定宇：「當你借了錢，一次五千塊一次一萬塊，累積到一定的額度，他就會告訴你，你還不出來沒關係，我們都當做朋友，這五萬塊可以免掉，你從部隊裡面隨便拿個文件，證明你是軍人，我跟我們後面提供的金主說，軍人比較沒錢，免掉你這五萬塊債務，你不提供你之前的行為被揭露，你可能要付出很慘痛的代價，那就只好甘於他予取予求。」





但提到第五縱隊，台灣社會裡，意識形態親中的中華統一促進黨，恐怕是最常被懷疑對象，兩岸若開戰統促黨會有什麼行動？

中華統一促進黨總裁張安樂：「不是第五縱隊，我們講得很清楚，我們到時候是要出來，做兩岸和平的橋樑，怎麼樣保護一般老百姓，就這麼簡單。」

面對第五縱隊的裡應外合，唯有國人提高警覺，增強反滲透防護網，才能確保台灣國家安全。

