「第五縱隊」早已潛伏台灣？他示警「2可疑動作」：平常看不出

中共多年來對台灣虎視眈眈，不斷以軟硬兼施的手法試圖滲透台灣，其中潛藏在台的「第五縱隊」，更疑似協助中國展開認知作戰。出生台灣的前美國防部官員胡振東，近日登上專訪暢聊台海議題，更點出「防範第五縱隊需要全民參與」。因為來自中國的滲透非常龐大。媒體人詹凌瑀看完後也表示認同，直言最大的敵人不是解放軍、而是第五縱隊，而且「早就滲透進來了」，他們在關鍵時刻會做2件事，盡可能從內部瓦解台灣，相當可怕。

詹凌瑀發文指出，胡振東是真正待過「五角大廈」的核心人物，「對於美台軍事合作跟中共的實力，沒人比他更清楚。」並列出訪談重點。首先別再被「疑美論」綁架，因為胡振東清晰指出，美軍不用「登島」也能參戰，只需在周邊海空域殲滅中共海空軍、台灣負責守住本島。另外，台灣海峽是國際生命線，中共一旦封鎖就會面臨來自世界各國的制裁，「這代價中共付不起」，更何況台灣有源頭打擊能力，「中共第一波打過來，我們的飛彈也會飛過去。互相毀滅的代價，習近平扛不住。」

另外，中共深知軍事攻台勝算不高，所以把賭注全押在「從內部瓦解台灣」，詹凌瑀點出「真正的危機在內部，『第五縱隊』就在你身邊」，胡振東也警告，「第五縱隊早就滲透進來了」，雖然平常看不出來，但關鍵時刻會做2件事：

1. 物理上的破壞與斬首：

戰爭前夕，這些潛伏者會破壞我們的變電所、水庫、海底電纜，製造社會大恐慌。更可怕的是，現在無人機很便宜，他們可能就躲在你家隔壁大樓的頂樓，操控載有炸藥的無人機，直接攻擊附近的雷達站，甚至對國軍指揮官進行「斬首」。

2. 心理上的認知作戰：

這比飛彈更毒。透過收買網紅、名嘴、媒體，不斷散布「抵抗無用論」、「美國棄台論」。胡振東說得很重：「如果台灣人自己不想打，美軍就沒有理由來幫你。」

對於出賣台灣的人，胡振東直白稱為「叛國賊」，不過這些人最終會被共產黨第一個清算，「因為沒人會信任出賣自己國家的人。」對此，詹凌瑀示警「堡壘最容易從內部被攻破」，因此國防部負責擋解放軍，抓出「第五縱隊」、拒絕被洗腦，則是每一位台灣人的責任，呼籲大家若在關鍵設施旁看到有人鬼鬼祟祟、或在網路發表配合中共唱衰台灣的言論，請保持最高的警覺，「你的意志，就是台灣最強的盾牌」。





