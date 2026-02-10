第五縱隊？軌道旁驚見「移動草叢」27秒詭異畫面瘋傳！走路草真實身分曝

記者陳弘逸／花蓮報導

台鐵東部幹線鐵軌旁昨天（9日）驚見「移動草叢」，為防事故發生，行經該處列車減速慢行。（示意圖／資料照）

台鐵東部幹線鐵軌旁昨天（9日）驚見「移動草叢」，為防事故發生，行經該處列車減速慢行，事後詭異畫面被PO上網，網友紛紛留言，「會動的竹子」、「第五縱隊」、「走路草」，事後警方循線，找到移動樹叢真實身分為黎姓男子因行為已觸犯鐵路法，後續將依法裁罰。

有網友將列車視角PO上臉書，27秒的影片中，行駛中的列車，突發現軌道旁有樹叢會移動。發文者以「20260209富里站南472次虛驚事故」為題發文，並寫下，有埋伏！這幾天有場次，一定是cosplay吧。

網友紛紛留言，「這啥鬼啦」、「會動的竹子」、「第五縱隊（畏怖」、「會動的草叢...看來這裡是越南」、「左欺敵，右欺敵，下一秒被帶出去」、「上啊走路草」、「沒想到今年演習這麼精實」、「敵不動，我不動」。

對此，轄區分局於昨天（9日）中午11時44分接獲通報，指稱於富里車站旁鐵路沿線，有不明人士於軌道上行走，導致部分列車行經該處時需減速慢行。

警方獲報立即前往查看，查獲黎姓男子將人帶回調查，後續依違反鐵路法相關規定依法偵辦，另依鐵路法第57條，行人、車輛不得擅自闖入鐵路路線，違反規定者將處以1萬元以上5萬元以下罰鍰。

對此，鐵路警察局花蓮分局呼籲，鐵路沿線及軌道區域屬高風險管制區域，非經許可不得進入，任何侵入或妨礙行車安全之行為，均可能危及自身及旅客安全，請民眾務必遵守相關規定，共同維護鐵路行車秩序與公共安全。

