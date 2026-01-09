「第八屆品牌金舶獎」甄選起跑 聚焦創新與國際拓展，開創品牌新里程

【記者張嘉誠／綜合報導】

召集中小企業品牌，攜手拓展國際市場！由中華民國全國商業總會主辦的「品牌金舶獎」今年邁入第八屆，設立綠色永續組、國際拓展潛力組、服務創新組、海外僑臺商組四大組別，自即日起開放網路報名，書審資料繳交至2026年3月31日止。

根據經濟部《2025 年中小企業白皮書》資料顯示，臺灣中小企業家數超過 171.5 萬家，提供全國近8成的就業機會，更創造超過31兆元銷售額。中小企業是臺灣經濟的重要支柱，也是品牌創新與國際拓展的關鍵力量。

中華民國全國商業總會理事長許舒博表示，品牌金舶獎的核心精神，在於發掘具成長潛力的優質企業，協助其在關鍵階段走得更穩、更遠。他指出，國內許多企業其實具備相當實力，差別往往在於是否有機會被看見、是否能有效連結資源。商總長期扮演企業與政府之間的橋梁，希望協助中小企業透過品牌甄選制度的輔導與資源整合，協助企業縮短摸索時間、加速成長動能。

除了表揚企業成就，品牌金舶獎亦提供具體且實質的輔導資源。在投資面向，每年辦理國發基金申請說明會，並不定期媒合民間創投資源；在融資面向，信保基金亦為金舶獎獲獎企業提供「國家發展優惠措施」，最高可支援新臺幣 1 億元融資額度，保證成數最高達 9.5 成，協助企業強化資金動能、穩健擴張；參加外貿協會辦理之展覽及拓銷團，將研擬比照「進出口績優廠商優惠措施」，給予獲獎企業提供廠商分攤之優惠。

截至目前，金舶獎已邁入第八屆，逐步匯聚成具影響力的產業能量。為深化企業間的交流合作，「品牌金舶獎聯誼會」於 2024 年正式成立，並陸續辦理多項會員活動，包括 2025 年舉辦創櫃板說明會，導入證券櫃檯買賣中心專業輔導資源，亦安排拜會經濟部、數位發展部等單位，協助企業掌握政策趨勢與資源管道。

此外，商業總會亦持續籌組海外拓銷團，2025年曾率團前往沖繩、越南、馬來西亞等重點市場，協助企業拓展國際布局；2026 年也將延續此策略，持續協助中小企業建立海外通路，擴大國際商機。

僑務委員會副委員長李姸慧表示，僑務委員會作為金舶獎的指導單位，自 2022年第四屆起協助海外僑臺商組甄選，結合駐外館處及海外商會推薦，廣邀全球僑臺商參與。透過這個獎項，海內外優秀企業可以相互交流、學習與合作，並藉由僑委會及商總的資源支持，將臺灣品牌拓展到世界各地，同時促成海內外企業的網絡串聯。

中華民國全國商業總會誠摯邀請優秀品牌企業把握報名機會，參與第八屆品牌金舶獎，攜手展現臺灣品牌邁向國際的新動能。

報名詳細資訊請至全國商業總會品牌金舶獎報名網站查詢：https://www.roccocbac.com/s/mwIAAA。

甄件報名網址：https://forms.gle/zNK377XzuMCmGa5F6