第八屆好食好事Demo Day登場 匯聚14家國際新創探討食農科技未來
CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導
由好食好事加速器主辦的年度盛會「第八屆2025好食好事Demo Day」今（30）日在台北101獨一文創空間登場，匯聚來自台灣、日本、新加坡的14家食農新創團隊，展示科技與創意如何形塑未來食農產業的樣貌，開啟價值鏈升級的新篇章。
好食好事基金會於2017年由頂新和德基金會捐助成立，是台灣唯一專注於食農科技的新創加速器。截至目前已輔導78家新創公司，團隊存活率達92%，累計資本額達新台幣22.6億元。今年，好食好事更與味全食品、大拙匠人兩大企業合作，以「ESG產業共好」、「拓展大型通路」與「布局海外市場」為目標，協助新創開拓多元合作機會。
本屆參展團隊橫跨食農科技、AI供應鏈與飲食創新三大主題，呼應永續發展與產業轉型的全球趨勢。「好食科技農業」以智慧植物工廠平台搭配節能系統，成功降低65%耗電、提升90%作物重量，並將品牌蔬菜供應至Costco與華航，未來將進軍海外市場。新加坡團隊「Forte Biotech」開發RAPID蝦病快速檢測系統，可於50分鐘內檢測多種病原，協助養殖業者預防損失。
團隊「Frass」以酵素發酵技術將剩食再生為動物飼料，日處理量達500公斤，推動低碳循環農業。日本團隊「Cool Innovation」推出低溫高濕無化學冷藏技術，延長蔬果保鮮期10倍，減少95%食物耗損與98%碳排放，為全球冷鏈注入永續動能。
供應鏈智慧化亦是亮點之一。「宥杏餐飲物料專家」透過數位平台整合採購、加工與出貨，全程冷鏈控溫，年營收複合成長率達33%。「可可食集」以B2B SaaS平台標準化餐飲採購流程，讓餐廳能自動化下單與對帳，提升效率。
AI應用方面，「團薦科技」推出TanDian Pro，結合商圈與會員數據，預測客流與營運表現，協助餐飲業精準展店。「愛吠的狗」則以AI語音代理平台提供自動點餐與客服服務，緩解人力缺口並強化消費體驗。
物流與永續交通同樣受到關注。「泰科動力」的微型倉儲解決方案Nexano，以高密度智慧倉儲系統滿足城市即時配送需求，提升冷鏈效率。「電電數位」則推出AmpGO平台整合全台充電站資訊，並以DenHub與交通碳帳戶系統推動綠色運輸網絡。
飲食創新方面，「uMeal」結合模組化食材與AI飲食教練，打造個人化健康餐，已進駐科技園區。「日日好食」推出豆類蛋白製作的「好控麵」，兼顧美味與控醣需求，廣受健康族群青睞。「Kitchen Lab」以雲端廚房技術復刻台灣經典手路菜，發展「一廚多品牌」模式。「阿勇家餐飲服務」則以冷凍料理延續辦桌文化，讓台菜走入家庭。
會場亦設有「未來食農展演區」，與「甘單水餃」、「望山穗」、「快帶科技」等品牌共同展示AI智慧農業、生技檢測、冷鏈與食品創新應用，成為企業與投資人洽談的重要平台。
今年好食好事再次攜手艾滴科技（IDWater）打造全台唯一「碳中和新創展會」，以實際行動落實ESG精神，展現綠色創新新典範。未來，好食好事將持續深化與日本、新加坡、馬來西亞等國際夥伴的合作，並於下週率領七家團隊前往新加坡Agri-Food Tech Expo Asia（AFTEA）與印尼雅加達，推動台灣新創與亞洲市場接軌，開啟跨境合作新局。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
從微軟到蘋果全球大廠搶進自然碳匯 元杉森林提供本土新植造林解方
