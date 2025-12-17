第八屆百大青農選拔強勢登場 受理報名

「第八屆百大青農遴選」即日起正式受理報名，本屆遴選除延續歷屆標竿典範的嚴謹標準外，首度新增「具地方特色」之個人及團體遴選指標，期望挖掘更多元的農業面貌，彰顯青農對在地產業的卓越貢獻，並賦予投入農業的青年崇高的榮譽與典範價值。

農業部表示，百大青農選拔已成為我國青年農民最重要的標竿，過去7屆共選出782位優秀青農(含團體組成員)，都在農林漁牧等領域展現豐碩成果。本屆遴選個人組依產業屬性劃分為農糧、漁業、畜牧及林業四大類別；在團體組方面，開放2至4人組隊報名，並規定代表人須為實際從事生產之農民，以鼓勵青年整合資源、發揮團隊綜效。

廣告 廣告

為使報名作業順利推動，自即日起至23日辦理北、中、南、東4場次遴選說明會，會中將說明如何申請百大青農，以及獲選後可享有的輔導措施及資源；考量各地青農農務繁忙，特別規劃於南區場次採實體與線上整合模式辦理，欲參加者請至線上報名(報名網址：https://reurl.cc/EbjrEg )。此外，本屆遴選報名係採全面線上申請，即日起開放報名至115年1月25日截止，預計115年7月公告獲選名單，相關規範及申請作業可至報名網址查詢(https://100farmer.moa.gov.tw/ )。

農業部積極整合各項輔導資源，提供百大青農包含生產技術、行銷、財務、研發、智財、組織與資訊化等多元化輔導，透過設施設備補助、優惠低利貸款等各項協助措施，希望可以讓百大青農穩健成長，並持續擴大規模、朝創新加值發展，作為青年農民的標竿典範，進而帶動地區產業與其他青農共同成長。

農業部指出，對本屆百大青農遴選有興趣的青農們，除了可以在農業部全球資訊網(https://www.moa.gov.tw )、青年農民輔導平台(https://academy.moa.gov.tw/YF/ )，以及農民學院(https://academy.moa.gov.tw )查詢外，也可撥打農業客服專線：4499595（手機請加02）諮詢，或直接向農業部各區農業改良場、漁業署、林業及自然保育署、畜產試驗所洽詢。