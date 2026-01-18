第八屆資訊盃熱力登場 展現台中蓬勃路跑能量

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市馬拉松運動蔚為風潮，繼上週11日「麗晨台中國際馬拉松」後，「2026第八屆台中資訊盃公益馬拉松」今（18）日於烏日台中國際展覽館熱力登場，吸引近三千名跑者齊聚參與。其中全程馬拉松組回跑率近五成，成為跑者間口碑相傳的經典賽事，再度展現台中蓬勃的路跑能量。

▲「2026第八屆台中資訊盃公益馬拉松」今（18）日於烏日台中國際展覽館熱力登場，吸引近三千名跑者齊聚參與。

台中市政府運動局表示，今日賽事由台中市電腦商業同業公會主辦，公會執行長劉勝義本身即是熱血跑者，日前於麗晨馬完成「人生百馬」里程碑，身體力行推廣路跑運動。在長期投入經營之下，「回跑率超高」已成為資訊盃的優良傳統，其中全程馬拉松組回跑率近五成，包含台北市政府文化局長蔡詩萍、活動代言人「神力女超人」陳榆妡、「麥當勞叔叔」李定年等知名跑者皆年年報到，展現資訊盃在跑界累積的良好口碑。

運動局長游志祥代表市長盧秀燕出席為跑者加油打氣，提醒近日天氣寒冷，請跑者務必做好暖身並注意保暖，他也感謝台中市電腦商業同業公會長期支持台中運動發展，活動路線兼顧專業跑者與親子同樂，並融入在地特色，深受民眾喜愛。

運動局說明，今年賽事規劃全程馬拉松、半程馬拉松、10公里組及3公里組，賽道沿途「跑進成功嶺」，並行經彩虹村、大肚山溫泉等知名地標，經典路線維持不變，是南台中極具在地特色的指標性賽事。此屆全馬組由蔡局長領跑，半馬組由烏日區長林崇懿及國立臺灣體育運動大學校長許光麃領跑，10公里組則由游局長及活動代言人陳榆妡領跑

台中市電腦商業同業公會表示，「資訊盃公益馬拉松」已成路跑界年度盛事，除賽事本身具高度辨識度外，活動也提供豐盛補給，包括烤豬、烏魚子、泰國蝦、無骨鳳爪等，深受跑者好評，賽事盈餘並捐贈社福機構，完美結合運動、公益、國防教育、資訊產業與在地觀光，一起推廣全民運動、行銷台中。

運動局強調，為營造優好安全的優質運動環境，今日活動設置有醫療救護站與補水站；提醒參與民眾注意氣候變化及補充水份，若有狀況請暫停運動，並向現場工作人員或緊急連絡人求助。