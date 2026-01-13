第八屆高通台灣創新競賽徵件起跑！已催生11支創新團隊入列高通全球生態系

高通台灣創新競賽．資料照



美國晶片大廠高通第八屆「台灣創新競賽」（QITC）正式開始徵件!第八屆QITC競賽主題將持續聚焦於邊緣AI，今年度所有報名參賽團隊將於4月獲邀參加一場專屬工作坊，深入探索如何善用高通尖端的邊緣AI解決方案，並掌握智慧財產權佈局策略，以強化國際競爭力。

從2019年首度推出迄今， 「高通台灣創新競賽」已累積眾多豐碩成果，不僅育成69支優秀的台灣新創團隊，歷屆團隊所提出的專利申請更高達515件。其中，已有11支團隊獲邀加入Qualcomm Advantage Network，成為高通全球商用生態系成員。

高通相信邊緣 AI 正改寫業界遊戲規則，從智慧製造到智慧城市滲透至百工百業，並透過高效能、低功耗的混合式 AI（Hybrid AI）與從裝置到雲端的 AI 推論能力，加速實現萬物智慧互聯的發展。

自2019年起，「高通台灣創新競賽」積極投入發掘並培育在地深具潛力的新創團隊，至今已深根八年。 QITC將引領入圍團隊運用高通最先進的Qualcomm Dragonwing與Snapdragon平台，開發高速、低功耗且安全的智慧應用，同時也鼓勵團隊透過全新的 Arduino UNO Q 開發板探索多元的邊緣 AI 使用情境。

邁入第八屆的 QITC 已成為推動台灣 AI 創新的重要計畫，獲選的入圍團隊將參與為期六個月的育成計畫，獲得高通技術資源支持以強化產品能力、並接受業師指導與諮詢、商業模式與智財權策略培訓，以及實質的資金補助。此外，入圍團隊更有機會透過高通全球商用生態系拓展國際合作與商機，加速台灣 AI 解決方案的商業化與全球布局。

高通透過收購領先的開源硬體及軟體公司 Arduino， 降低開發者運用高通技術的門檻，擴展開發者技術資源與創新生態系。由 Qualcomm Dragonwing 平台驅動的全新Arduino UNO Q開源開發板，可同時支援 Linux 應用、即時控制與輕量級 AI 推論，協助新創團隊開發更快速打造具備邊緣智慧的應用。

此外，搭配 Qualcomm AI Hub 提供175+ 個預先優化的熱門 AI 模型，以及Qualcomm Dragonwing 與Snapdragon平台在後續規模化部署上的技術支援，團隊能進一步大幅提升裝置上 AI 的開發效率，加速產品原型製作與落地應用。

美國高通公司副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示， AI 正推動各領域快速轉型，而邊緣 AI 能為使用者帶來更高效、即時、安全且個人化的使用體驗。為了支持更多開發者掌握AI與邊緣運算帶來的優勢，高通透過推出從處理器、軟體、服務到開發工具的全方位解決方案，幫助新創團隊更快、更有效的實現智慧解決方案。將持續與台灣生態系夥伴攜手合作，打造更具影響力的創新環境，共同掌握AI 時代的重要機會。

美國高通公司工程副總裁暨全球生態系發展計畫負責人Sudeepto Roy表示，七年以來，『高通台灣創新競賽』持續為台灣新創生態系注入動能，推動無線通訊、邊緣運算與 AI 的創新發展。2026 年將不再只是 AI 的探索階段，而是邁向 AI 商業化的時刻，台灣的新創團隊已大幅領先在前。憑藉高通在混合式 AI 的技術專長與開放平台，高通致力協助打造具備低功耗、高效能與隱私優先的解決方案，並能在全球市場擴展與落地。

