第八批兩蔣日記公開 蔣中正不滿陳儀處理二二八事件方式

國史館今天公開第八批兩蔣日記數位檔，針對二二八事件，蔣中正在日記中表達對行政長官陳儀的處理方式極為不滿，事件過後，他分析暴動是「暴徒共匪脅制」所致，堅信「新復之地與邊省全靠兵力維持」。由於《蔣中正日記》著作財產權明年元旦屆滿，國史館也宣布，將開放免費線上閱覽及下載。

國史館典藏的《蔣中正日記》、《蔣經國日記》，自2024年起按季對外逐批公開。今天開放的第八批資料計有6個年度，7卷3563件、4849個數位檔，開放範圍分別為《蔣中正日記》1946-1948年原本4卷2052件，以及《蔣經國日記》1952-1954年原本3卷1511件。

此次開放的蔣中正日記涉及二二八事件，1947年2月28日，台灣爆發劇烈衝突，蔣中正在日記中稱之為「台灣事變」或「台灣暴動」，在日記1947年2月25日至3月1日星期反省錄中寫道「台灣群眾為反對紙煙專賣等，起而仇殺內地各省在台之同胞，其暴動地區已漸擴大」。

3月6日他得知美國駐台領事要求「派機接其眷屬離台」，顯示局勢嚴峻，3月7日「台灣暴動…由台北延及至全台各縣市」，蔣中正對行政長官陳儀的處理方式極為不滿，指責其「不事先預防又不實報，及至事態燎原乃始求援」，並下令「派海陸軍赴台增援兵力」。

3月10日部隊「由基隆登陸，車運台北之報，可知鐵路尚能掌握」，隨著鎮壓行動迅速展開，3月14日「台中、嘉義與台東各市縣長已復職辦公」，3月9日至15日星期反省錄「台灣事變自軍隊運到後，已大部敉平」。事件過後，蔣中正認為暴動是「暴徒共匪脅制」所致，並堅信「新復之地與邊省全靠兵力維持」。

蔣中正並於3月12、15日記寫下研究處置台灣善後方針、台灣派員處理善後之時機，至16日「擬囑公俠（陳儀）辭職」、3月17日、3月23日至29日、4月16、17日記事將台灣省政府與行政長官公署存廢時期之決定、台灣主席之人選速定、台灣省政府組織之發表及台灣省府主席人選之決定列為預定工作。4月22日確定由魏道明接任主席，與之「商議台省府之組織與人選」。

1951年舊金山和約將中華民國排除在外，使台日雙方於1952年需另行簽訂中日和平條約。 1952年2月，日本簽約代表團抵台展開和約會談。

蔣經國在2月18日日記寫道「我為戰勝國，他為戰敗國，而看我各報紙以第一版整個篇幅登載何（應為「河」）田烈（日本全權代表）的消息，尤其是照片特別多，再加上一般人士以能接近日代表為榮，這在心理與精神上我已成為戰敗國」。

1954年9月3日則記載「金門發生砲戰」，「匪軍已經開始向金門攻擊」（9月6日），「五日子夜，匪偵察機一架飛至台北上空照相，我方以高射砲射擊之，此為匪機第一次進入我台灣之上空」（9月7日）。台海局勢驟然緊張，蔣經國在日記中稱為「中美安全公約」的中美共同防禦條約協商進程也隨之展開。

9月9日美國國務卿杜勒斯旋風式訪台，中午自菲來台見蔣中正，下午五時即離台飛日，蔣經國日記寫道「美國人之政策與態度捉摸難定，一切還是要自己靠自己」，11月20日「商談中美訂約問題」，11月21日「俞鴻鈞先生昨晚在台北賓館約中央常務委員報告中美雙方訂約之經過與內容」，中美共同防禦條約締結「站在今天國家的利益上是必須要的」。

12月4日「公布中美安全公約（條約）」，蔣經國雖肯定我軍民有力量的表現「引起美國之重視」，卻也憂心於「外面自中美條約簽訂後，以為今後一切都要倚賴美國，而對父親（蔣中正）之批評一天比一天多」。

因應《蔣中正日記》之著作財產權於2026年1月1日屆滿，國史館表示，自是日起，完成整編數位化之《蔣中正日記》影像圖檔，可於該館檔案史料文物查詢系統免費線上閱覽及下載，如需高階圖檔則請另案申請。不過《蔣經國日記》影像圖檔因著作權尚在保護期間，仍須到國史館台北閱覽室閱覽抄錄。

