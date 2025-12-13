「第八節自由課」不上被記曠課？ 校園灰色地帶「搜書包、禁外食」全是爭議

林思宇（右）坦言最難的是要板著臉不笑，都抓時間快速低頭放鬆。小公視提供

臺灣校園長期存在「選擇性卻不可拒絕」的灰色制度，從抽血換學分到搜書包、禁外食等爭議，引發社會對學生自主權的關注。沉浸式解謎實境節目《成仁高中偵探社》本週就以「第八節自由課」為核心議題，當勾選「否」卻換來曠課處分，這還算是自由選擇嗎？

本集劇情主角由宇宙林思宇以「凶狠第八節代課老師」強勢登場，冷臉壓迫感逼出學生真實情緒。她不時以毒舌施壓，讓成仁高中偵探社社員緊張到眼眶發紅，甚至有人差點氣到離席。但嚴肅間仍有笑點意外爆發，其中一關學生吹笛子五音不全，讓林思宇忍不住吐槽：「你這是吹什麼倫敦鐵橋垮下來，是我的臉才垮下來吧。」嚴肅現場差點被笑聲攻破。

廣告 廣告

宇宙林思宇以「凶狠第八節代課老師」強勢登場。小公視提供

林思宇坦言這次黑臉演出是難得挑戰：「很少有人找我演嚴師，所以還蠻期待。但又想加入自己的即興梗，最難的是要板著臉不笑。我都趁他們沒注意時快速低頭放鬆。」而當學生在高壓情境中崩潰落淚時，她更心疼到差點當場出戲：「因為我懂那種只剩自己、很無助的感覺。錄影中還是得撐住，一喊卡我就立刻去安慰她。」

學生吹笛子五音不全，讓林思宇忍不住吐槽。小公視提供

另一邊，姜典化身帶頭爭取自主的「行動派學生領袖」，一衝進場就引來全場尖叫。他笑稱那聲尖叫救了自己：「第一次上實境節目很緊張，怕帶不起同學情緒。結果門一開尖叫超大，參與感瞬間拉滿，我就能安心繼續任務。」被問是否想加入學生解謎，他直說不敢：「我沒有密室逃脫的才華，跟著破關一定拖累大家。還是當關主最安全。」談及學生時代的「微抗爭」，他也分享自己對抗制服規定：「我拒穿長筒白襪，只穿短襪。雖然被抓到會很慘，但我還是要守住穿襪子的自由。」

視網膜（左起）、姜典、林思宇以沉浸式解謎實境劇情探討學生自主權。小公視提供

主持人視網膜也分享學生自主的親身案例。他回憶大學追查「系館不足」議題時，遭多個處室以「上面說的」推託，甚至被要求「要問去問校長」。他乾脆帶著校外記者、開著攝影機直接闖入校長室。面對秘書聲稱校長不在，他透過門縫看到本尊後，直接指著裡面說：「不是在嗎？」隨即入內完成採訪。此舉不僅讓校長受訪，也登上新聞版面，成為他學生時代具代表性的行動。

姜典（左）曾為穿襪自由抗爭、視網膜(右)曾為系館不足帶校外記者硬闖校長室。小公視提供

製作單位表示，本集「敲響第八節下課鐘」的行動，是學生自主的公民課，期望面對不合理的制度、框架時，都能勇敢地為自己發聲。



回到原文

更多鏡報報導

機電廠狼老闆偷錄女員工床邊私密生活1年半「連剃毛都拍」 WiFi路由器連針孔不連網

男友「1貼心舉動」越來越罕見？一票妹子認了：真的不需要

海派私房菜遭砸店...主嫌竟是超辣妹子 全程坐車內「欣賞」潑漆實境秀