第六屆人權教育繪本創作培育工作坊成果發表 20件作品生動講述臺灣的人權故事

【記者蔡富丞/綜合報導】國家人權博物館29日舉行第六屆人權教育繪本創作培育工作坊成果發表會，現場除了展示本屆20件精采作品，也舉辦創作交流座談及出版媒合。國家人權博物館館長洪世芳、政治受難者陳欽生前輩、人權繪本導師張書維、各組創作者及相關出版社繪本編輯等貴賓出席活動，現場也吸引不少喜愛繪本的民眾參與。

國家人權博物館館長洪世芳表示，人權館自2019年開辦「畫話一座島的故事：人權教育繪本徵選計畫」至今已有六屆，透過工作坊與共學討論等方式，陸續培力84組各領域人才投入人權繪本創作，發掘屬於臺灣的人權故事，創作出80幾本各種人權故事腳本，目前已累計11本繪本出版，並持續媒合中。洪館長認為，這樣的繪本創作培力對於推動臺灣的人權發展是很重要的工作。

洪館長指出，今年繪本工作坊計畫在徵選與形式上都持續創新，除了首度區分「新銳創作組」與「具經驗創作組」兩組進行徵選，確保不同資歷的創作者都能獲得有效的創作支援，並且透過組間交流帶來加乘的正向效果；更新增「導師陪伴機制」，在長達半年的帶狀工作坊中，協助學員釐清創作目標。此外，也導入兒童評選機制，讓作品更能貼近目標群眾。最終帶領21位學員創作出20件作品。洪館長表示，每一次的閱讀都是對話的開始，而每一個對話都是記憶的傳承。人權館將持續支持這樣的創作計畫，並積極媒合出版，讓臺灣擁有更多兒童文本，促進臺灣人權發展。

政治受難者陳欽生前輩很感謝每位創作者的用心參與及付出，並稱讚這屆工作坊學員的創作已跳脫常有的特定人物與角色，藉由繪本隱喻的方式讓小朋友們認識身邊這塊土地上所發生的故事，並讓父母親從中陪伴、學習成長，極具意義；也許小朋友沒辦法讀懂每一個字的意思，但是透過圖像表現，他們卻能夠從中聯想、提出許多問題。陳欽生前輩也肯定工作坊愈來愈好，並鼓勵工作坊要持續舉辦，支持創作者。

人權繪本導師張書維分享他近期在韓國參訪12位在繪本領域極具聲望的教育工作者及推廣單位，希望借鏡韓國過去二十年來，官方及民間投入教育資源與培育、補助計畫，對於實驗性與獨特性的支持，才有豐碩成果之繪本出版推廣經驗。張書維指出，人權館長期推動的人權繪本創作計畫是臺灣少見、且迫切需要的繪本創作的推廣平台，讓創作者學習「如何說好故事」，也樂見未來有更多繪本從這些豐厚的土壤中開花結果。

這次20件作品經評選出7部優選作品，「新銳創作組」由陳薌芊、曾玉芳、黃慶光、蘇珮瑜及林欣誼獲選，「具經驗創作組」則由林佳穎與點心車獲得，並分別致贈3萬元「繪本優化完稿創作費」和獎狀。後續人權館也將與得獎者簽署合作意向書，協助與出版社合作出版，並結合館內資源進行宣傳推廣。頒獎典禮後，分組安排得獎者發表，與觀眾分享本次故事發想和創作的過程。

人權館表示，期待透過藝術的力量，讓人權議題持續在社會中發酵，創造更多對話及關懷的空間與機會。人權館希望未來有更多繪本創作者加入這項計畫，為臺灣的人權教育增添新的素材；也期望有更多的出版社加入合作，擔任出版推手，讓不久的將來有更多人權繪本問市。