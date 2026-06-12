第六屆嘉義青年影展徵件開跑 首度開放AI輔助創作

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

第六屆嘉義縣青年創新創意影展今12日舉行徵件起跑記者會，縣長翁章梁偕同策展人洪馬克導演邀請創作者，透過手機或相機以「嘉映視界－鏡頭下的嘉義日常」為主題，記錄百工百業、職人精神與地方創業故事，即日起徵件至115年9月30日止。

今記者會也規劃「嘉義職人手作體驗」環節，邀請嘉義縣無形文化資產傳統工藝交趾陶保存者謝東哲大師親臨現場，與翁縣長及歷屆得獎導演交流互動。謝大師長年投入交趾陶與剪黏工藝創作，不僅承載嘉義深厚的傳統工藝文化，也因作品與職人精神深具影像魅力，成為歷屆影展作品中青年導演記錄與拍攝的代表性職人之一。

廣告 廣告

透過精湛工藝展現嘉義職人的文化底蘊，也呼應本屆影展聚焦地方人物與產業故事的傳承精神。圖／嘉義縣政府提供

勞工暨青年發展處表示，透過精湛工藝展現嘉義職人的文化底蘊，也呼應本屆影展聚焦地方人物與產業故事的傳承精神，號召青年創作者走入嘉義、拍下最真實動人的職人身影。

另外，現場也播放由合作單位福爾摩沙國際電影節協助串聯的海外祝福影片，包括歐亞電影節策展人增山麗奈、雅加達布迪盧胡爾紀錄片影展策展代表Yori Pusparani，以及洛杉磯台灣會館秘書長吳兆峯等人，跨越國界為影展邁入第六屆送上祝福。