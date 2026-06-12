第六屆嘉義青年影展徵件開跑 首度開放AI輔助創作

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【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】第六屆嘉義縣青年創新創意影展今12日舉行徵件起跑記者會，縣長翁章梁偕同策展人洪馬克導演邀請創作者，透過手機或相機以「嘉映視界－鏡頭下的嘉義日常」為主題，記錄百工百業、職人精神與地方創業故事，即日起徵件至115年9月30日止。

今記者會也規劃「嘉義職人手作體驗」環節，邀請嘉義縣無形文化資產傳統工藝交趾陶保存者謝東哲大師親臨現場，與翁縣長及歷屆得獎導演交流互動。謝大師長年投入交趾陶與剪黏工藝創作，不僅承載嘉義深厚的傳統工藝文化，也因作品與職人精神深具影像魅力，成為歷屆影展作品中青年導演記錄與拍攝的代表性職人之一。

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勞工暨青年發展處表示，透過精湛工藝展現嘉義職人的文化底蘊，也呼應本屆影展聚焦地方人物與產業故事的傳承精神，號召青年創作者走入嘉義、拍下最真實動人的職人身影。

另外，現場也播放由合作單位福爾摩沙國際電影節協助串聯的海外祝福影片，包括歐亞電影節策展人增山麗奈、雅加達布迪盧胡爾紀錄片影展策展代表 Yori Pusparani，以及洛杉磯台灣會館秘書長吳兆峯等人，跨越國界為影展邁入第六屆送上祝福。

此次也是嘉義縣影展首度透過國際合作平台，與海外影展及文化界夥伴建立交流契機，象徵影展在深耕地方之餘，也逐步邁向國際舞台。

因應當代影像創作趨勢，本屆影展首度明確開放AI輔助創作，兼顧科技應用與創作主體性；並第一次規劃「嘉義及全國巡迴影展」，安排歷屆得獎作品公開放映，期待讓優秀的嘉義影像作品被更多人看見。

前20名完成報名者，將可獲得早鳥禮500元的超商禮券，相關報名資訊及巡迴影展時間表請上嘉義縣政府勞青處官網或「有青嘉大聲-嘉義縣政府勞青處fb」粉絲專頁查詢。

洪馬克指出，這場影展逐步從地方城市宣傳競賽變成紀錄片影展，也成為創作者一年一度的盛會，不僅讓大家走入嘉義，也讓大家把作品帶出去，讓更多人看到感人的故事，未來在頒獎典禮結束後，將在固定的時間、場域放映作品，成為一個嘉義人的習慣，活動後都能欣賞這些創作，同時包括國內外導演的作品觀摩，創作者的交流更具國際視野。

翁章梁表示，過去參與過的好手們現在都晉升到拍攝開幕前導片的導演，謝謝參與的大家將影展逐漸變成紀錄常民生活重要的活動，在平常之中透過導演鏡頭呈現出不同的價值，隨著時間往前走，價值也會越來越高。

圖：第六屆嘉義縣青年創新創意影展今12日舉行徵件起跑記者會，縣長翁章梁偕同策展人洪馬克導演邀請創作者，透過手機或相機以「嘉映視界－鏡頭下的嘉義日常」為主題，記錄百工百業、職人精神與地方創業故事，即日起徵件至115年9月30日止。（記者吳瑞興翻攝）