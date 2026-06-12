第六屆嘉義青年影展徵件開跑 首度開放AI輔助創作
(記者廖建智嘉縣報導)
第六屆嘉義縣青年創新創意影展12日舉行徵件起跑記者會，縣長翁章梁偕同策展人洪馬克導演邀請創作者，透過手機或相機以「嘉映視界－鏡頭下的嘉義日常」為主題，記錄百工百業、職人精神與地方創業故事，即日起徵件至115年9月30日止。
記者會也規劃「嘉義職人手作體驗」環節，邀請嘉義縣無形文化資產傳統工藝交趾陶保存者謝東哲大師親臨現場，與翁縣長及歷屆得獎導演交流互動。謝大師長年投入交趾陶與剪黏工藝創作，不僅承載嘉義深厚的傳統工藝文化，也因作品與職人精神深具影像魅力，成為歷屆影展作品中青年導演記錄與拍攝的代表性職人之一。
勞工暨青年發展處表示，透過精湛工藝展現嘉義職人的文化底蘊，也呼應本屆影展聚焦地方人物與產業故事的傳承精神，號召青年創作者走入嘉義、拍下最真實動人的職人身影。
另外，現場也播放由合作單位福爾摩沙國際電影節協助串聯的海外祝福影片，包括歐亞電影節策展人增山麗奈、雅加達布迪盧胡爾紀錄片影展策展代表 Yori Pusparani，以及洛杉磯台灣會館秘書長吳兆峯等人，跨越國界為影展邁入第六屆送上祝福。
此次也是嘉義縣影展首度透過國際合作平台，與海外影展及文化界夥伴建立交流契機，象徵影展在深耕地方之餘，也逐步邁向國際舞台。
因應當代影像創作趨勢，本屆影展首度明確開放AI輔助創作，兼顧科技應用與創作主體性；並第一次規劃「嘉義及全國巡迴影展」，安排歷屆得獎作品公開放映，期待讓優秀的嘉義影像作品被更多人看見。
前20名完成報名者，將可獲得早鳥禮500元的超商禮券，相關報名資訊及巡迴影展時間表請上嘉義縣政府勞青處官網或「有青嘉大聲-嘉義縣政府勞青處fb」粉絲專頁查詢。
洪馬克指出，這場影展逐步從地方城市宣傳競賽變成紀錄片影展，也成為創作者一年一度的盛會，不僅讓大家走入嘉義，也讓大家把作品帶出去，讓更多人看到感人的故事，未來在頒獎典禮結束後，將在固定的時間、場域放映作品，成為一個嘉義人的習慣，活動後都能欣賞這些創作，同時包括國內外導演的作品觀摩，創作者的交流更具國際視野。
翁章梁表示，過去參與過的好手們現在都晉升到拍攝開幕前導片的導演，謝謝參與的大家將影展逐漸變成紀錄常民生活重要的活動，在平常之中透過導演鏡頭呈現出不同的價值，隨著時間往前走，價值也會越來越高。
其他人也在看
甜嫁日籍尪7年！林志玲酒醉「私下真面目」無預警遭AKIRA公開
「台灣第一名模」林志玲7年前嫁給日籍男星AKIRA（黑澤良平）後，育有4歲兒子，婚後生活也受到大家關注，近日，AKIRA登上王偉忠的節目，除了分享踏入演藝圈的心情外，也道出林志玲喝醉的真面目。蔡佩伶報導
「偵查蛇」臥底建功！美佛州捕獲177條緬甸蟒 總重逾3.6噸創新高
美國新聞頻道WINK News報導，該機構表示，2025年整個移除季共清除約6300磅緬甸蟒，而自2013年啟動相關監測與移除計畫以來，已在佛羅里達西南部約200平方英里範圍內累計移除超過20噸緬甸蟒，顯示長期族群控制已具一定成效。研究人員指出，緬甸蟒主要在每年11月至隔年4月繁殖季...
貝克漢星光大道摘星⋯隱藏版「家族成員」驚喜現身竟是阿湯哥！ 勾30年熱血回憶
傳奇球星大衛貝克漢（David Beckham）正式在好萊塢星光大道留名！他於本週五（12日）出席了專屬他的「摘星」揭幕儀式，正式進駐這個象徵娛樂界最高榮譽之一的歷史步道。當天現場星光熠熠，除了愛妻維多利亞（Victoria Beckham）與多位兒女盛裝出席，好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）也以多年摯友的身分驚喜現身，甚至被戲稱為當天的「榮譽家族成員」。
美政府出手！勒令Anthropic禁外國人使用先進AI模型
美國人工智慧（AI）新創公司 Anthropic 證實，已收到美國政府的出口管制指令，要求立即暫停所有外國籍用戶訪問其最先進的 Fable 5 和 Mythos 5 AI模型，理由是涉及國家安全疑慮。
美軍擊落多架伊朗攻擊無人機 川普怒警告：最好快收斂
根據路透社（Reuters）報導，消息人士透露，美軍近日在霍爾木茲海峽附近，擊落了多架伊朗的單向攻擊無人機。儘管美伊雙方日前宣稱和平談判有所進展，但這起最新軍事衝突，無疑讓中東局勢再度陷入緊張。
離奇！ 哥哥假冒弟弟10多年「變身」 同居人被蒙鼓裡還生3子
新竹地方法院近日審結一起罕見的身分冒用案件。一對兄弟竟長達10多年共用同一個名字與身分生活，其中哥哥因信用不良，長期借用弟弟的國民身分證對外經商、購車、辦理公司登記，甚至與同居伴侶生下3名子女後，仍始終以弟弟的姓名自居。法院認定兩人嚴重破壞戶籍制度與社會信賴，分別依《戶籍法》判處有期徒刑2年。
辛龍自薦郵輪嘉賓飆唱 陳美鳳自宮三首歌讓出舞台
藝人辛龍去年底復出發行新單曲，9日在陳美鳳麗星郵輪的海上大秀上，驚喜上台小秀一下歌喉，除了模仿多位男藝人歌聲特色，最後獻唱《愛情釀的酒》獲得滿堂彩。
妻糞便潛血恐大腸癌！陳隨意半年暴瘦25公斤急送醫 「致命病因」曝
陳隨意跟藍正龍、隋棠、千千以及浩子合作的三立、文策院、緯來與華視共同打造的跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》首播收視開出亮眼成績，也在社群平台掀起熱烈討論。而陳隨意日前發文透露老婆謝宜君突然一個月內暴瘦5公斤，緊急就醫檢查還好無大礙，推判應該是太累導致。陳隨意自已則是平均兩、三年做健檢，唯一身體嚴重出狀況是當年曾酗酒造成急性胰臟炎住院數十次，差點連命都丟了。蔡維歆
貝克漢資產超英王 世界盃熱潮成就富豪球星
[NOWNEWS今日新聞]貝克漢成為英國史上首位以運動員身分晉升億萬富翁的人物，夫妻兩人合計資產甚至超過英國國王查爾斯三世。然而光鮮亮麗的成功背後，他與長子布魯克林之間的不和，似乎又出現了新的火苗。資...
傅子純頭七！王彩樺哀痛發聲 深夜抄心經迴向：怎麼就這樣離開
八點檔演員傅子純7日因急性血癌驟逝，享年46歲，噩耗一出震驚整個台灣演藝圈。頭七這天，曾跟傅子純有過戲劇合作的王彩樺深夜悲痛發聲，表示至今仍不敢相信傅子純離世。蔡佩伶報導
曾和傅子純結拜！王瞳獻唱〈城裡的月光〉哽咽哭了...「崩潰畫面」曝光
男星傅子純7日因急性血癌驟逝，享年46歲，噩耗震驚演藝圈。王瞳日前和霸氣樂團登台演出，在麗星郵輪上演唱〈城裡的月光〉獻給傅子純，感性說道：「我相信人生的道路上，月有陰晴圓缺、人有悲歡離合，一些無常就是日常，但我們可以用一顆勇敢的心坦然接受」，不過她唱到一半情緒潰堤，一度哭到唱不下去，讓全場陷入一陣鼻酸。宋亭誼報導
一度賠百萬！洪都拉斯昔押房買500張股票 「暴跌剩6元」反轉結局曝
男星洪都拉斯耕耘演藝圈多年，上遍各大節目，拍了不少戲劇作品，然而年輕的時候，他曾因為演藝工作很常有一餐沒一餐，決定投資股票賺錢，不僅曾遇到詐騙分析師，甚至曾拿房子抵押用一張10幾塊錢的價格買進500張銀行股，沒想到這檔股票卻一路跌到6塊，讓夫妻倆徹夜難眠，最後雖迎來「驚人反轉」。但他也提醒，千萬別將所有資金放進同個籃子，他的故事也值得近日沈淪股海「四貸同堂」的投資者借鏡。
輝達賀SpaceX上市！秀出黃仁勳影片 馬斯克也轉發：期待深化合作
太空探索公司（SpaceX）周五（12日）正式掛牌上市，大漲 19.34%，市值突破2.1兆美元，躋身美國市值第6大上市公司，馬斯克總財富跨越1兆美元。輝達（NVIDIA）立刻PO出執行長黃仁勳（Jensen Huang）觀看SpaceX火箭發射的影片表達祝賀，馬斯克 (Elon Musk) 本人也轉發並表達雙方進一步合作的意願。
突破人類極限！釀酒人火球男飆速168公里刷新大聯盟先發投手極速紀錄
密爾瓦基釀酒人火球男Jacob Misiorowski在今天（13日）先發對戰費城費城人隊的比賽中，首局就火力全開，面對開路先鋒史瓦伯（Kyle Schwarber）就用一顆104.5英哩（約168.1公里）速球將他三振出局，刷新自2008年開始追蹤球速追以來，先發投手投出的最快球速。
台股散戶逆勢集結！0050規模突破2兆 網驚嘆：軋外資力道不容小覷
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導美伊局勢緊張升溫，引發全球金融市場波動，台股也從高檔區出現回檔。面對市場震盪，國內投資人反而趁勢加碼布局，帶動...
金武烈認不是《鐵拳教育》第一人選 隔空向金南佶道歉
Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後引爆全球追劇熱潮，男主角金武烈的人氣更是暴漲。然而，該劇爆紅背後卻伴隨選角風波，主角原鎖定資深演員金南佶，但因原作涉及種族與性別歧視爭議，金南佶在粉絲抗議下兩度婉拒演出，最終才改由金武烈接手。
《吃桌》外景爆衝突！陳隨意突失控怒吼「遭強行拉開」 關鍵導火線曝
三立、文策院、緯來與華視共同打造的跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》正式開桌，首播後不僅收視開出亮眼成績，也在社群平台掀起熱烈討論。節目帶領觀眾跟著隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及千千組成的「辦桌台灣隊」，挑戰將台灣辦桌文化搬上國際舞台，不少觀眾直呼：「終於看到真正介紹台灣文化的實境節目！」，而陳隨意受訪也透露藍正龍私下真面目。蔡維歆
第六屆嘉縣青年影展徵件開跑 首度開放AI輔助創作
第六屆嘉義縣青年創新創意影展今(12)日舉行徵件起跑記者會，縣長翁章梁偕同策展人洪馬克導演邀請創作者，透過手機或相機以「嘉映視界－鏡頭下的嘉義日常」為主題，記錄百工百業、職人精神與地方創業故事，即日起徵件至115年9月30日止。洪馬克指出，這場影展逐步從地方城市宣傳競賽變成紀錄片影展，也成為創作者一年一度的盛會，不僅讓大家走入嘉義，也讓大家把作品帶出去，讓更多人看到感人的故事，未來在頒獎典禮結束後，將在固定的時間、場域放映作品，成為一個嘉義人的習慣，活動後都能欣賞這些創作，同時包括國內外導演的作品觀摩，創作者的交流更具國際視野。翁章梁表示，過去參與過的好手們現在都晉升到拍攝開幕前導片的導演，謝謝參與的大家將影展逐漸變成紀錄常民生活重要的活動，在平常之中透過導演鏡頭呈現出不同的價值，隨著時間往前走，價值也會越來越高。記者會也規劃「嘉義職人手作體驗」環節，邀請嘉義縣無形文化資產傳統工藝交趾陶保存者謝東哲大師到場，與縣長翁章梁及歷屆得獎導演交流互動。謝大師長年投入交趾陶與剪黏工藝創作，不僅承載嘉義深厚的傳統工藝文化，也因作品與職人精神深具影像魅力，成為歷屆影展作品中青年導演記錄與拍攝的代表性
一天吃幾顆蛋？名醫邱正宏曝最新研究 每天吃3顆蛋連30天風險浮現
近年來「吃蛋會不會讓膽固醇飆高」的爭議不斷，甚至有網友分享為了改善掉髮問題，一天狂吃5到8顆蛋，引發熱烈討論。對此，名醫邱正宏在中天節目《小麥的健康筆記》中指出，過去認為雞蛋會提高膽固醇的觀念，其實早已被新的研究顛覆，民眾不必再對雞蛋過度恐懼。
匈牙利新政府撤回否決權後 歐盟將重啟烏克蘭、摩爾多瓦入盟程序
據卡達媒體《半島電視台》報導，歐盟領袖曾在2023年12月同意與烏克蘭及摩爾多瓦展開入盟談判。然而，由於當時親俄羅斯的匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）反對了基輔（Kyiv）的入盟申請，談判一度被擱置。直到匈牙利新政府於今年5月上台，並於上週同意撤回奧班的否決權，入盟程...