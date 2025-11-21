第六屆教育部海洋教育推手獎頒獎典禮於科工館盛大登場

張廖萬堅次長與獲獎者合影。

獲獎團隊於成果展示區向張廖萬堅次長分享推動海洋教育歷程

第六屆教育部海洋教育推手獎頒獎典禮於國立科學工藝博物館盛大登場，表彰在海洋教育領域中持續耕耘、成果卓著的個人、團體、地方政府以及課程教學團隊。

教育部張廖萬堅次長表示，臺灣就像太平洋的一艘大船，我們的生活與文化，甚至餐桌上的菜餚都是海洋賜與的，身為島國的子民，我們有守護海洋的使命；未來教育部也會根據《國家海洋政策白皮書》所揭示的安全海洋、永續海洋以及共榮海洋的三大核心來推動海洋教育，培育下一代成為海洋永續的舵手。

「海洋教育獎」共分為4類獎項，其中「團體獎」獲獎者為宇泰工程顧問有限公司、金門縣潮間帶學會、財團法人孩子的書屋文教基金會以及海景世界企業股份有限公司。「個人獎」為李孟芳副教授、林佑霖校長、林見松董事長、林金山秘書以及謝淑玲特聘教授兼副校長。「地方政府獎」獲特優獎為臺南市、基隆市以及澎湖縣政府，優選獎則為臺北市、高雄市以及金門縣政府。而「課程教學團隊獎」由基隆市八斗國小、高雄市興達國小、基隆市長興國小、港西國小新竹市青草湖國小、彰化縣草湖國中、新北市尖山國中、基隆市安樂高中獲得殊榮。

「第六屆教育部海洋教育推手獎獲獎名錄」已置於國立臺灣海洋大學臺灣海洋教育中心網站「海洋教育推手獎」專區，歡迎上網瀏覽。