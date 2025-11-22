第六屆海洋教育推手獎 高科大副校長謝淑玲獲獎
配合國家海洋教育政策，教育部協助設立海洋教育中心，也從二○一九年起規畫設立「海洋教育推手獎」，廿一日於國立科學工藝博物館舉行第六屆頒獎典禮，國立高雄科技大學今年由副校長謝淑玲獲得個人獎，至今高科大累積一共有三人獲獎。(見圖)
主辦單位今(廿二)日說明，謝淑玲將學術專業推向地方與基層教育，務實地將學術融入社區，創造漁村共榮，暢通魚塭到餐桌的道路，也將海洋學術及研究知識落地推進社區與基礎教育當中，為學術、產業、社區搭建橋樑，帶動共享的成長新生；謝淑玲逾二十年的教育生涯完整契合國家海洋教育發展的軌跡，成為今年個人獎得主，名列高科大第三位獲獎人，早前分別由副校長俞克維在二○一九年獲獎、現任水圈學院院長鄭安倉在二○二一年獲獎。(見圖)
高科大校長楊慶煜受邀出席觀禮，對於投身海洋教育、推廣海洋知識的教育人員以及公民營機關，深表欽佩；高科大副校長謝淑玲獲得個人獎，是五位個人獎中唯一女性，現為高科大水產食品科學系特聘教授，專業研究除了水產食品、機能保健品之外，也長期投入海岸地方創生實踐；此外，近年參與之跨校珊瑚研究計畫，深入剖析塑膠微粒對珊瑚結構的損害，發現塑膠微粒會改變珊瑚骨骼的晶體結構，威脅珊瑚生態系統，成功於國際頂尖期刊《環境化學快報》（Environmental Chemistry Letters）發表，對塑膠如何汙染海洋珊瑚提出關鍵見解。
教育部次長張廖萬堅代表部長鄭英耀出席並擔任頒獎人，特別表示教育部對投身海洋教育的個人以及團隊由衷感謝，也強調，配合國家海洋政策，教育部依據海洋教育政策白皮書規劃海洋教育執行計畫，包含三大策略主軸「強化海洋教育推動機制」、「提升全民海洋素養」、「提升海洋專業人才知能」，符合強化國民海洋基本素養以及產業所需優質人才的終極目標。
