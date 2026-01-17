第六屆華語教育研討會深化合作 聚焦文化真實與教學實踐

教育部攜手學術交流基金會、外交部、僑務委員會與美國在臺協會等單位，今天（17日）在集思臺大會議中心舉辦「臺美教育倡議系列活動—第六屆華語教育研討會」，這次研討會以「全球華語鏈結：跨域x創新x實踐」為主題，串聯產官學界與第一線教學實務工作者，從文化轉譯、教學設計到跨域應用，深入探討華語教育在國際場域中的多元可能。

研討會為期兩天，透過國內外專家學者的分享，探討及主張華語教學應並重兩大核心，分別是透過跨域素材重塑「情感共鳴」的真實體驗，以及透過教案設計強化「教學落實」的實踐能力。此次活動也為即將召開的「第五屆臺美教育倡議高層對話」暖身，展現臺灣在國際華語教育場域的軟實力與專業能量。

教育部政務次長劉國偉表示，教育部持續深化與美國的教育合作夥伴關係，積極推動雙向交流與跨域人才培育。以去年（2025年）為例，美國國際教育協會傅爾布萊特（Fulbright）外語教學助教計畫（FLAT）共選送30餘位華語助教赴海外服務，同時也有5位美國學生來臺攻讀華語相關碩士學位。此外，傅爾布萊特計畫每年也派出超過200位美籍年輕教師至我國偏鄉中小學，擔任第一線英語教學工作，同時也呼應及支持臺灣推動2030雙語國家政策。

劉國偉次長也指出，臺美教育合作規模將持續擴大，目前已與美國26州建立合作關係，未來將持續穩健推動及深化雙邊教育夥伴關係。這屆研討會以「跨域x創新x實踐」為主題，呼應當前全球產業與人才培育趨勢。他進一步以過去擔任校長與推動校務的經驗為例，指出曾開設科技英文、商用英文、半導體英文等多元課程，提升學生學習動機與實用能力。隨著國際社會日益重視臺灣在科技、AI與半導體領域的關鍵地位，未來跨領域的多元語言教育也需同步升級。

劉國偉次長表示，在當前的時代發展趨勢下，語言教育從過往「ESP（English for Special Purpose，專業英文）」概念，發展為「MSP（Mandarin for Special Purpose，專業華語）」。未來應鼓勵全球青年因專業學習來臺之際，同步精進華語能力，促進與臺灣高科技產業的深度對接、專業交流以及國際合作。

主辦單位學術交流基金會指出，這次研討會適逢「臺美教育倡議」邁入第六年，是雙邊合作的重要里程碑。開幕式邀請多位與華語教育政策相關單位出席，包括教育部政務次長劉國偉、國家安全會議副秘書長趙怡翔、外交部北美司司長王良玉、僑務委員會僑教處副處長陳柏琴，以及學術交流基金會執行長那原道（Dr. Randall Nadeau）。此外，美國在臺協會文化新聞組組長王競時（Arend Zwartjes），以及美國國際教育協會傅爾布萊特外語教學助教計畫（FLAT）計畫長Derek Cook透過線上連線方式致詞，共同見證臺美華語教育合作從語言學習走向深度的專業連結。