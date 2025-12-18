第六屆鄒族狩獵文化論壇 走向山林永續治理時代

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】農業部林業及自然保育署嘉義分署與嘉義縣鄒族獵人協會12月10日於阿里山鄉公所舉辦「第六屆鄒族狩獵文化論壇」，以「走向自己的山林治理時代：自主管理後的部落想像」為主題，總共有49位關心狩獵自主管理與傳統文化復振的部落夥伴、學界與政府機關代表齊聚參與。論壇邀請國立中正大學鄒族知識研究中心主任鄭勝耀、國立屏東科技大學教授翁國精等擔任講師開講，並由鄒族獵人協會總幹事吳翊豪、研究員浦忠勇、嘉義分署自然保育科科長許玉青分享，回顧鄒族獵人協會自107年成立以來攜手推動狩獵自主管理的成果，展望山林永續治理的未來。

廣告 廣告

紮根傳統文化立足現代管理 攜手鄒族部落邁向山林永續

嘉義縣鄒族獵人協會自109年首次舉辦鄒族狩獵文化論壇，至今邁入第六屆，相關學術單位、政府機關代表、鄒族8個部落獵人及耆老均共襄盛舉，關注狩獵自主管理相關議題、法規政策及時事脈動。論壇由鄒族獵人協會理事長浦珍珠主持，藉由分享交流凝聚共識與集思廣益，透過國際案例說明建構鄒族知識文化體系的可能路徑。屏東科技大學教授翁國精分享長期獵場野生動物監測成果，以科學數據印證原住民狩獵自主管理可兼顧狩獵文化延續與獵物族群永續。鄒族獵人協會研究員浦忠勇則援引鄒族諺語「‘e hupa zou feango ta haahocngu.–獵場是男人身心靈的居所」，闡述鄒族獵人知識體系與價值觀，鄒族狩獵倫理Einu不僅展現傳統智慧的珍貴價值，也體現當代原住民狩獵自主管理「紮根傳統文化、立足現代管理」的核心精神。

嘉義分署表示，107年起與嘉義縣鄒族獵人協會合作推動狩獵自主管理計畫，建立鄒族狩獵自主管理機制、狩獵物種數量調查監測、協助申請合法且符合傳統文化需求狩獵活動、頒發獵人證等，成果豐碩。108年取得鄒族8個部落會議同意，與鄒族獵人協會、嘉義縣政府共同簽訂「鄒族狩獵自主管理」三方合作意向書，期待於「原住民族狩獵野生動物管理辦法」公告實施後，與鄒族獵人協會簽訂狩獵自主管理行政契約，落實狩獵實質共管，與部落攜手保存山林智慧、共享自然惠益。

圖：農業部林業及自然保育署嘉義分署與嘉義縣鄒族獵人協會12月10日於阿里山鄉公所舉辦「第六屆鄒族狩獵文化論壇」，以「走向自己的山林治理時代：自主管理後的部落想像」為主題，總共有49位關心狩獵自主管理與傳統文化復振的部落夥伴、學界與政府機關代表齊聚參與。（記者吳瑞興翻攝）