第六屆「台中好聖誕」 9米主燈、耶誕市集與草地野餐打造冬日幸福

▲2025 台中好聖誕 × 捷運快閃報佳音。

迎接溫馨耶誕佳節！台中市政府民政局攜手台中市教會發展策略聯盟協會，將於12月21日至24日在市民廣場舉辦「2025台中好聖誕-讓愛走動」系列活動，現場除打造9米高夢幻主燈「聚．光 | Gather the Light」，更結合耶誕市集、聖誕野餐日及歡慶Party報佳音等精彩內容。民政局長吳世瑋表示，平安夜當晚將集結1,005位聖誕老人齊唱詩歌報佳音，歡迎大家相約到市民廣場，共度冬季最浪漫、最充滿祝福的平安夜。

吳世瑋指出，「台中好聖誕」今年並以「讓愛走動 Together」為主題，邀請市民以行動點亮城市，讓愛流動、幸福延續，現場更設置9米高夢幻主燈「聚．光 | Gather the Light」，以溫暖光影與柔霧紫為主色，搭配閃爍燈效與幾何堆疊結構，展現濃厚的現代藝術風格，現場更設置5台腳踏車發電裝置，民眾騎乘後可提升主燈亮度並播放祝福音樂，象徵「行動中的愛」，為城市注入更多溫暖與希望。

民政局表示，12月21日至24日期間，市民廣場兩側（公益路側及中興街側）將設置近百攤耶誕市集，集結文創、美食等多元特色攤商， 21日市集開放時間為上午11時至晚間9時；22日至24日則為下午5時至晚上9時。此外，12月21日下午1時至6時45分還有「聖誕野餐日」，結合親子遊戲站、聖誕祝福體驗、草地趣味活動及樂團表演等，讓民眾在愉悅氛圍中逛市集、享美食，並感受多樣戶外樂趣。