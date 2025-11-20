第六屆「高雄時尚大賞」入圍作品發表
記者許正雄／高雄報導
第六屆「高雄時尚大賞」入圍作品發表搶先看，八組新銳設計品牌齊聚率先亮相，由專業模特兒與潮模訓練營新秀展演作品，在城市高空視野中呈現創意與時尚語彙，也為十二月廿日即將登場的決賽舞台暖身預熱。
高雄市青年局主辦的「高雄時尚大賞」在御盟集團旗下嶄新品牌 THE AMNIS 然一酒店舉辦入圍作品發表暨交流茶會，自去年起攜手中華民國紡織業拓展會，首獎得主除可獲全台最高卅五萬元獎金外，也能前往東京時裝週觀摩與展出作品，展現高雄在推動青年時尚設計與國際接軌上的具體成果。
青年局長林楷軒表示，高雄時尚大賞是全台唯一由地方政府主辦、結合品牌育成與市場鏈結的時尚競賽，而在時尚服裝設計資源多集中於北部的產業環境下，高雄更要成為南台灣青年設計師的關鍵起點，透過連結產官學資源，讓創意能在地萌芽、向外延伸，而其核心精神在於讓青年設計師「走得更遠」。
林楷軒指出，活動不只是一場比賽，更透過專業評選機制與完善培力制度，成功發掘多位具潛力的新銳設計師鄉，也引導品牌向國際前進的重要起點，自創辦以來，高雄透過導師制度、品牌培力、國外參賽展演補助與產業媒合等多元機制，協助設計師從創意跨向市場，累積可持續發展的品牌能量。
本屆以「品牌」為參賽主體，徵件作品突破百件，總獎金高達一百卅五萬元，創歷屆新高；決賽暨頒獎典禮將於十二月廿日在衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場登場，以動態走秀結合音樂演出，完整呈現八組品牌的年度設計成果。本月底將開放索票，歡迎民眾共襄盛舉。更多資訊請關注高雄市政府青年局粉絲專頁。
其他人也在看
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
青龍獎》甜慘了！玄彬同框孫藝珍一起拿獎 羞喊：今天很幸福
韓國年度盛事「第46屆青龍電影獎」在今（19日）隆重登場。稍早頒發人氣獎，邀請孫藝珍、玄彬夫婦以及潤娥、朴珍榮上台共同領取致詞。結果外界焦點全部放在孫藝珍、玄彬夫婦，這也是他們繼2020年《百想藝術大賞》結婚後首度同台，把大家通通閃瞎。中時新聞網 ・ 20 小時前
韓影壇首例！夫妻檔奪影帝影后 玄彬、孫藝珍青龍獎破紀錄
第46屆青龍電影獎頒獎典禮於19日晚間韓國登場，演藝圈迎來了一個歷史性的時刻。演員玄彬憑藉電影《哈爾濱》獲得最佳男主角，而他的妻子孫藝珍則憑藉《徵人啟弒》奪下影后寶座，屆時成為韓影壇首位與配偶同時獲得影帝和影后的演員，更是韓國影壇的一個重要里程碑。中天新聞網 ・ 19 小時前
青龍電影獎2025完整得獎名單／玄彬孫藝真夫妻青龍獎奪影帝后 《徵人啟弒》奪6獎大贏家！
南韓三大電影獎之一，第46屆青龍電影獎於11/19晚間登場。今年由國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍最多，包括男主角李炳憲、女主角孫藝真、導演朴贊郁以及男女配角獎等共12個獎項，成為入圍大贏家，最後成功抱回最優秀作品獎、女主角、導演、男配角等6項大獎。影帝由《哈爾濱》玄彬拿下，他與妻子孫藝真在典禮上相鄰而坐，得知對方得獎互相給予擁抱，並在台上感謝對方，畫面超甜！2025青龍電影獎完整得獎名單、頒獎典禮時間地點、入圍看點、直播平台一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 週前
《海洋奇緣》真人版預告首登場 巨石強森以「真面目」再飾毛伊
明年暑期鉅作《海洋奇緣》真人版，將於2026年7月9日上映，首支預告於全球影迷引頸期待下於今日隆重登場，除了家喻戶曉的傳唱經典金曲再度感動人心，巨石強森更以「真面目」再飾半神人毛伊，令影迷們興奮不已。中時新聞網 ・ 1 天前
陳意涵爆料「阿Ken送甜甜圈給安心亞」！狂虧：結婚也要 她害羞反應曝
《陽光女子合唱團》由《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙再度攜手編劇呂安弦打造，聚集陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮與新人何曼希，組成令人意想不到的「超豪華女子陣容」。今（18）日主演群在金馬影展亮相，分享拍攝幕後趣事，現場氣氛超熱鬧。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
青龍獎／玄彬、孫藝真同封帝后！夫妻兩人台下相擁 她哽咽上台告白老公
年度韓影盛事「第46屆青龍電影獎」於今（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 登場，今年看點多到爆棚，現場堪稱「神仙級同台」。《三立新聞網》也幫統整了所有得獎名單，帶您一次看。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
TWICE演唱會11/22、11/23高雄世運主場館開唱！時間地點、入場須知、彩排時間一次看
韓國女團TWICE出道10年，宣布展開全新世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》，令人驚喜的是其中11/22將在台灣舉辦，地點就辦在高雄世運主場館！這是TWICE首次以團體之姿之登台，也是子瑜首度回台開唱，令所有台灣ONCE（官方粉絲名）驚喜不已，目前台灣主辦單位Live Nation Taiwan 理想國尚未公開售票訊息，小邊將持續為讀者追蹤，TWICE演唱會時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利、必聽歌單一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 5 個月前
金馬獎2025／十影評人預測投票最佳劇情片、最佳導演獎結果：《大濛》大贏家！
2025年第62屆金馬獎即將於 11/22（六）晚間頒獎典禮上公布得獎名單。Yahoo電影戲劇編輯部今年號召十位影評人共同看完四大獎入圍組（最佳劇情片、最佳導演、影帝、影后）電影作品，並以他們以專業角度為四獎做出預測性投票，一起來看看他們如何預測。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 17 小時前
青龍獎／「I.O.I」金度延獲新人獎爆淚 偶像出身獲獎「原來我也想被認同」
【緯來新聞網】2025年韓國「青龍電影獎」今（19日）在首爾舉行，男子新人獎由《凌晨兩點的惡魔》的安緯來新聞網 ・ 20 小時前
小島秀夫不來台灣了！確診A型流感取消金馬行程 原本要上台頒獎讓粉絲超錯愕
以熱愛電影聞名的遊戲製作人小島秀夫原定要來台參加金馬影展大師講談以及金馬獎頒獎典禮，今日他說明因為出現發燒症狀，經檢查後確診為 A 型流感，因此將取消來台行程。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 26 分鐘前
青龍獎／《徵人啟弒》橫掃6大獎！從影后到技術獎全包 成全場最風光
年度韓影盛事「第46屆青龍電影獎」19日晚間於首爾汝矣島 KBS Hall 盛大舉行，今年星光群聚、話題滿點。其中由朴贊郁執導的新作《徵人啟弒》成為本屆典禮最大贏家，一口氣囊括最佳作品、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、音樂獎與技術獎等多項大獎，氣勢全面壓過群雄。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
金馬62／韓國影后裴斗娜首度來台！吃麵被認出來嚇一跳
金馬62／韓國影后裴斗娜首度來台！吃麵被認出來嚇一跳EBC東森娛樂 ・ 23 小時前
TWICE首次攻佔高雄世運主場館開唱 高捷攜手高市府打造升級版藍色應援
韓國超人氣女團TWICE首度來台於高雄世運主場館開唱，預期將吸引海內外大批粉絲朝聖；高雄捷運公司為提供旅客最順暢的交通動線，已全面啟動疏運應變計畫，動員超過百名人力並規劃加班車，嚴陣以待迎接大量進出場人潮。而高捷這次在高市府文化局的指導協助下，也打造升級版藍色應援，自今(廿)至廿三日在高捷搭車可聽到TWICE驚喜中英文獻聲捷運列車進站廣播，今日一早已經吸引粉絲特別進站搶聽偶像的聲音；而中央公園站首次與美麗島捷運站等高雄七大地標一同亮起應援燈光，每晚五時三十分至十一時可在中央公園捷運站一號出入口看到雷射字體「TWICEWORLDTOUR」巡迴視覺藍燈光秀，已經成為粉絲夜間朝聖拍照甚至尬舞打卡的熱門地點；甚至有些車站還有粉絲自行集資設立的偶像應援看板，可謂颳起一陣藍色應援旋風 ...台灣新生報 ・ 3 小時前
臺灣奧斯卡參賽作品赴洛杉磯放映 與AWFF、美國電影中心合作 拓展北美宣傳
臺灣奧斯卡參賽作品赴洛杉磯放映 與AWFF、美國電影中心合作 拓展北美宣傳 【記者蔡富丞/綜合報導】為協助代 […]民眾日報 ・ 16 小時前
金馬獎2025／最佳劇情片獎、導演獎預測：《大濛》勢在必得、范冰冰主演《地母》是黑馬？
2025年第62屆金馬獎即將於 11/22（六）晚間頒獎典禮上公布得獎名單，最佳劇情片獎入圍電影分別為《大濛》、《人生海海》、《左撇子女孩》、《眾生相》與《地母》。《大濛》是年度入圍最大贏家，得獎勢在必得，就看會得幾獎？《左撇子女孩》衝奧氣勢逐漸炸開，搶獎有望。然而范冰冰所主演的《地母》很高分，可能成為奪獎黑馬片，同為大馬電影的《人生海海》有高度戲劇性，香港電影《眾生相》則做到了多數華語電影所做不到。「最佳華語劇情片獎」代表著的是年度最優秀華語電影，重要性不言而喻；今年最佳導演獎與影片獎有四部重疊，本文一起介紹並分析預測各獎贏面。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
歐洲電影獎揭曉！《情感的價值》提名6項成最大贏家
歐洲電影獎揭曉！《情感的價值》提名6項成最大贏家EBC東森娛樂 ・ 1 天前
金馬補頒華慧英最佳攝影獎座 57年後由女兒代領
已故攝影大師華慧英，57年前參與拍攝電影《我女若蘭》，當年的金馬獎最佳攝影獎，應該由華慧英與攝影師林文錦共同獲獎，因為電影公司疏失漏掉他的名字，與金馬獎擦身而過，在多名電影界人士聯名向金馬執委會爭取，今（18）日特別由執委會主席，補頒獎座給華慧英的女兒，感謝他一生為電影文化發展的貢獻。公視新聞網 ・ 1 天前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前