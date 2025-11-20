第六屆「高雄時尚大賞」入圍作品發表。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

第六屆「高雄時尚大賞」入圍作品發表搶先看，八組新銳設計品牌齊聚率先亮相，由專業模特兒與潮模訓練營新秀展演作品，在城市高空視野中呈現創意與時尚語彙，也為十二月廿日即將登場的決賽舞台暖身預熱。

高雄市青年局主辦的「高雄時尚大賞」在御盟集團旗下嶄新品牌 THE AMNIS 然一酒店舉辦入圍作品發表暨交流茶會，自去年起攜手中華民國紡織業拓展會，首獎得主除可獲全台最高卅五萬元獎金外，也能前往東京時裝週觀摩與展出作品，展現高雄在推動青年時尚設計與國際接軌上的具體成果。

青年局長林楷軒表示，高雄時尚大賞是全台唯一由地方政府主辦、結合品牌育成與市場鏈結的時尚競賽，而在時尚服裝設計資源多集中於北部的產業環境下，高雄更要成為南台灣青年設計師的關鍵起點，透過連結產官學資源，讓創意能在地萌芽、向外延伸，而其核心精神在於讓青年設計師「走得更遠」。

林楷軒指出，活動不只是一場比賽，更透過專業評選機制與完善培力制度，成功發掘多位具潛力的新銳設計師鄉，也引導品牌向國際前進的重要起點，自創辦以來，高雄透過導師制度、品牌培力、國外參賽展演補助與產業媒合等多元機制，協助設計師從創意跨向市場，累積可持續發展的品牌能量。

本屆以「品牌」為參賽主體，徵件作品突破百件，總獎金高達一百卅五萬元，創歷屆新高；決賽暨頒獎典禮將於十二月廿日在衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場登場，以動態走秀結合音樂演出，完整呈現八組品牌的年度設計成果。本月底將開放索票，歡迎民眾共襄盛舉。更多資訊請關注高雄市政府青年局粉絲專頁。