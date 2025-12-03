「第六次大滅絕？命運還是機會」特展：不是危言聳聽 地球正面臨生態危機
地球上發生過多次大滅絕，國立台灣博物館（台博館）與農業部林業及自然保育署（林保署）合作，在南門館紅樓展示館二樓主辦「第六次大滅絕特展？命運還是機會」特展，展期至115年11月1日。
特展以自然史為主軸，結合珍貴標本與科技互動裝置讓滅絕物種「復甦」，帶領觀展民眾回顧地球五次大滅絕的歷程，體驗地球生命的興衰；更以台灣已滅絕的雲豹、瀕危的石虎等，喚起社會對生物多樣性與永續環境的關注，並思考人類能否扭轉即將到來的生態危機。
台博館館長陳登欽：地球眾生應一起茁壯
台博館館長陳登欽在本月1日的開幕典禮表示，物種的未來不應被視為既定命運，而是需要共同努力爭取的「機會」。他指出，展覽以視覺與故事傳達「我們仍有機會留住珍貴物種」的信念，期望喚起大眾重新思考人與自然的關係，並邀請民眾親自參觀，在行動與命運之間作出選擇。
陳登欽也表示，要給博物館從業人員鼓勵，因為他們不放棄地策劃環境保育、物種與自然史的展覽，不斷提醒社會大眾：地球上眾生應該都有一個機會，一起茁壯、存在。
林保署長林華慶則指出，全球生物多樣性正面臨抉擇──是任由物種消失，或共同扭轉局勢，選擇掌握在我們手中。林保署正以2030年生物多樣性恢復正成長為目標，從與部落合作到調整消費與生產體系，推動多項保育行動。他期盼這次的展覽，能喚起社會對生物多樣性危機的關注，凝聚更多力量守護台灣的自然。
人類活動正在引發第六次大滅絕 環團：要先改變人類的行為模式
地球過去五次大滅絕多為自然因素引發，如今正進行的「第六次大滅絕」，卻是人類活動造成的結果。棲地破壞、氣候變遷與過度開發，正讓地球生物以史無前例的速度消失。特展精選多件台博館的珍貴典藏標本，帶領觀展民眾近距離觀察瀕危物種的樣貌。
其中，已滅絕的台灣雲豹、極為罕見的儒艮、象徵台灣海洋生態警訊的中華白海豚標本，更是重要的展示焦點。透過呈現這些實體標本，期盼能喚起民眾對其棲地破壞與生存困境的關注，並體認保育行動的刻不容緩。
本次特展協辦單位之一，自然保育與環境資訊基金會（自然環資）執行長孫秀如指出，第六次大滅絕還在進行中，端看人類有沒有智慧及勇氣來逆轉這個路徑，每一個人的行動都至關重要。他強調，自然環資以生物多樣性為主軸，致力於自然棲地的保育與環境資訊的傳播。環境要變好，一定要先改變人類的行為模式。因此，自然環資這次會協辦特展，就是希望能透過博物館的環境教育，來讓更多人了解環境發生了什麼事，並進一步採取行動。
以渡渡鳥為主角 反思人類在生態系統中的責任
特展主視覺邀請國際知名插畫家鄒駿昇操刀設計，以渡渡鳥為主角，結合復古博物學風格與當代視覺語彙，呈現科學與藝術的交會，也象徵人類重新審視自身與自然共存的可能。
館方更邀請插畫家鄭杏倩創作稀有植物，及展出由生態插畫家李政霖繪製的保育與瀕危動物圖像，如台灣黑熊、石虎、大紫斑蝶等物種；台灣知名生成藝術家王新仁則創作已滅絕的紅茄苳數位生成圖，以細膩筆觸呈現生命的脆弱與希望，為展覽注入藝術與情感的層次。
為創造更深刻的觀展體驗，展覽運用創新科技，打造AR（擴增實境）沉浸式展示。觀展民眾將能透過互動裝置，親眼見證已然滅絕的物種如何「復甦」，讓渡渡鳥（1680年滅絕，為人類史上首次紀錄在冊的滅絕動物）和台灣雲豹（2015年正式宣告滅絕）等生物彷彿再次現身，觀展民眾除了感受生命重現的震撼與感動，還能進一步反思人類在生態系統中的責任。
「第六次大滅絕？命運還是機會」特展
展覽地址：台博館南門館紅樓2樓（台北市中正區南昌路一段1號） 展覽期間：2025.12.2～2026.11.1 活動官網
其他人也在看
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 141
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5
要變天了！雨炸7天熱區一次看 「再探15度以下」時間曝光
台北太陽公公出來了！但要小心日夜溫差大，早出晚歸的民眾記得適時增添衣物。未來的天氣變化如何呢？氣象專家賈新興今（2）日就提醒，低溫再探15度以下的時間，以及3日開始至9日，可能出現下雨情形的地方。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
基隆河汙染源找到了？今成立「前進指揮所」清淤檢測
[Newtalk新聞] 近日基隆河八堵抽水站遭油污污染，影響基隆市、新北市汐止區近15萬戶自來水源，因此基隆市政府與自來水公司昨(2)天晚上查污染源，疑似從暖暖碇內源遠路102巷的溝渠發現汙染源頭，對此，今(3)日基隆市府成立前進指揮所清理汙染物、向上追查水源指揮調度用水。 自來水公司八堵抽水站在11月27日發現油污染，停止抽取基隆河原水，改以新山水庫蓄水供水，暖暖及仁愛區則由西勢水庫供應，但西勢水庫較小，後續只能供應3天內水，在此之前若不能解決油污染事件，仁愛區部分高地約3萬5000戶恐面臨停水問題。 對此，基隆市府昨晚前往疑似污染源地點實勘，並開記者說明最新水情與供水風險。基隆市府指出，污染的源頭疑似是暖暖碇內源遠路102巷的溝渠，台水已於昨晚委託專業廠商清理源遠路102巷溝渠內的疑似污染物，希望能在1天半內完成清除及水質檢測，若檢測合格將盡速恢復取水，以減輕西勢水庫供水壓力。 另外，由於市府已將此事件視為重大災難，因此於今日上午10時中央與市府會組成「跨部會聯合專案小組」，展開溝渠清淤，並往上游找尋污染源頭，針對污染狀況、水源調度、備援系統、緊急送水方案，與專家學者研議相關因應措新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 4
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
強冷空氣要來了！明降溫越晚越冷 北台連2天急凍12度
今天(2日)環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨。氣象專家吳德榮指出，明(3日)起「東北季風」增強、挾強冷空氣南下，週四、五的清晨，北台平地最低氣溫約可降至12度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
洛鞍颱風最快這天生成！專家點名「1縣市」連下7天雨
【高沛生／綜合報導】菲律賓東方海面熱帶擾動發展迅速，氣象專家賈新興表示，最快周四、周五就可能生成今年第28號颱風「洛鞍」，一路西進朝南海移動，對台灣無直接影響。不過本週兩波東北季風接力影響，北台與宜蘭降雨明顯，天氣反覆。短期氣候趨勢也顯示，12月中旬起台灣偏暖、宜蘭降雨偏多，冬季前期變化值得留意。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
越晚越冷！今12度低溫來襲伴雨勢 冷到週六氣溫才回升
今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北部、東北部及東部開始有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降。各地區氣溫為：北部21至13度、中部15...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 2
基隆河油污再現！台水全面停止取水
[NOWnews今日新聞]基隆河上週才因油汙影響水源無法取水，昨（2）日晚間再發現汙染情形。台灣自來水公司今（3）日表示，已全面停止取用河水並加強沿線巡查，將從新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，經評...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 2
強冷空氣要來了！下探12℃先濕後乾 本週天氣一圖秒懂
【高沛生／綜合報導】本週冷空氣再度南下，台灣天氣將呈現「先濕、後乾」的明顯轉折。氣象專家提醒，週三深夜至週四清晨是此波最冷時段，北台灣最低溫恐下探 12°C，北部與宜蘭冷意明顯。迎風面仍有局部短暫雨，提醒民眾提前調整衣物，留意日夜溫差加大。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
本週最冷時刻要來了！鄭明典曝酷寒0度線位置
本週最冷時刻要來了！鄭明典曝酷寒0度線位置EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風發威！本週「最凍時段」曝光 低溫恐跌剩11度
今（1）日華南雲系東移，中部以北有局部短暫陣雨，中午過後將逐漸趨緩，轉為多雲到晴的天氣。天氣風險分析師薛皓天說明，明日底層東北季風逐漸增強，中高層槽線逐漸通過，水氣有稍減少，北部及東部迎風面局部仍有短暫雨，氣溫會開始下滑，中部以南維持多雲到晴天氣，白天高溫也稍下滑，不過感受仍暖熱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
太子集團傳員工申請失業補助 勞長洪申翰回應了：若涉違法就無法請領
日前傳出太子詐騙集團台灣成立公司倒閉，但員工卻向北市勞動局申請失業補助。對此，勞動部長洪申翰今（3）日表示，若經查證有違法行為，違反法律禁止規定或公序良俗，契約均屬屬無效，無法請領社會保險給付。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 13
今明顯降溫 周四起轉乾冷最低溫下探13度 熱帶擾動93W發展中
受到東北季風南下影響，今天氣溫明顯降低。天氣風險分析師吳聖宇指出，今天(03日)隨著中高層短波槽通過台灣以北，華南東移的這些水氣也要逐漸經過，北部、東半部會是陰天偶有降雨的天氣天氣多一典 ・ 4 小時前 ・ 2
香港宏福苑大火：死亡數增至156人，10名為外傭，成立「獨立委員會」進行調查，民間記者會取消
宏福苑共有235名外傭，其中10位喪生，3人受傷，30人失蹤。每名遇難外傭家屬可獲約80萬港元補償；受傷者可獲5萬至10萬元補助。BBC NEWS 中文 ・ 14 小時前 ・ 44
中巴行駛禁行路段! 車內竟是"22名失聯移工"上山採野薑
中部中心/邱俊超 苗栗報導苗栗員警，在南庄鄉山區，發現一輛中型巴士，違規行駛禁行路段，上前攔查，赫然發現，車內竟有22名失聯移工，由於人數眾多，還動用幾輛警車，分批把人送下山！經過調查，這些失聯移工，是一名地主找來採收野薑，集體被依違反就業服務法，移請專勤隊處理。警查違規車意外查到22名失聯移工。這輛中型巴士，原本行駛在苗栗縣南庄鄉苗21線13K附近，ㄟ，這裡是中巴的禁止通行路段，員警於是上前把車攔下！駕駛下車了，講的是中文，不過，當員警上車一看，22名乘客，疑似都來自東南亞，警察要他們拿出證件來，他們面露尷尬，難道是失聯移工嗎？警查違規車意外查到22名失聯移工。南庄分駐所兩名員警，原本在執行交通整理勤務，卻剛好碰上違規行駛的中巴，員警即時攔車並加以盤查，意外查到了12名泰籍以及10名越南籍移工。整個查緝過程，剛好被開車經過的當地議員目睹，議員讚許，員警認真與機智，值得鼓勵！警方調查，這群失聯移工，由何姓地主所聘僱，分別從嘉義梅山、彰化伸港，被載往苗栗南庄東河村陸家地區，採收野薑。全案偵訊後，依違反就業服務法，移請苗栗專勤隊處理。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：中巴行駛禁行路段! 車內竟是"22名失聯移工"上山採野薑 更多民視新聞報導移工鎖房門「強上酒醉女」 威脅不從就殺 完事辯：她帶保險套，是自願越南逃逸移工為4500元 宰貓剝皮再槍殺石虎台中外籍移工「侵犯受害女」！威脅「不從就S妳」完事竟辯：是自願民視影音 ・ 1 天前 ・ 3
左營槍擊命案槍手楊云豪逃逸出境 檢方發布殺人通緝
南部中心／民視新聞綜合報導一名詐欺通緝犯羅天義，今年8月22號出門溜狗遭開16槍死亡，警方調閱數百支監視器，查出槍手是來自新北市的楊云豪，據了解他本身前科累累，也曾當過車手，但他槍殺羅男後，在共犯接應下，已偷渡出境，目前全案無法偵審，檢方在上月28日發布殺人通緝。楊云豪在8/22左營文學路槍殺羅男後，就跑到橋頭高雄大學燒車跟變裝後徒步離開。（圖／民視新聞）51歲的詐欺通緝犯羅天義，今年8月22號出門溜狗，在高雄左營文學路，被埋伏槍手連開16槍，案發至今超過三個月，槍手仍在逃，檢警調閱上百隻監視器，研判槍手已偷渡出海。槍手就是照片上的這位，27歲的楊云豪，平時出沒新北市三重、土城一帶，前科累累的他曾犯下多起毀損、妨害自由、毒品、詐欺、傷害等罪，也當過詐欺車手，所涉案件均非重罪，不料這回卻成了重案槍手。被通緝的楊云豪，長相還沒正式曝光，不過他逃亡路線相當縝密。（圖／民視新聞）被通緝的楊云豪，長相還沒正式曝光，不過他逃亡路線相當縝密，8/22左營文學路槍殺羅男後，就跑到橋頭高雄大學燒車跟變裝後徒步離開，又逃到桃園藏匿，但警方到新竹攻堅撲空，後來楊在共犯協助下逃往屏東，後來從東港搭小琉球籍漁船成功偷渡出海。非當事律師李茂增：「只要證據夠的話，聲源：非當事律師李茂增，檢察官當然可以依法起訴，人是已經確定的，所以檢方應該會發布通緝，聲源：非當事律師李茂增，一入境就予以逮捕，法院審判就不一樣，法院尤其是一審，一定要被告到場。」楊云豪犯案過程到到逃亡路線，疑似早有規劃，如今偷渡出境，無法讓全案偵審，橋頭地檢已在11月28號發布殺人通緝，全面追捕。原文出處：左營槍擊命案槍手楊云豪逃逸出境 檢方發布殺人通緝 更多民視新聞報導高雄槍擊案! 通緝犯遭"行刑式"連開16槍 嫌犯燒汽車滅證畫面曝光！遛狗男遭連開16槍斃命 陳其邁：速將涉案人繩之以法高雄槍擊案狂轟16槍 警逮車主.接應共犯 槍手仍在逃民視影音 ・ 21 小時前 ・ 10