「第六次大滅絕？命運還是機會」特展：不是危言聳聽 地球正面臨生態危機

地球上發生過多次大滅絕，國立台灣博物館（台博館）與農業部林業及自然保育署（林保署）合作，在南門館紅樓展示館二樓主辦「第六次大滅絕特展？命運還是機會」特展，展期至115年11月1日。

特展以自然史為主軸，結合珍貴標本與科技互動裝置讓滅絕物種「復甦」，帶領觀展民眾回顧地球五次大滅絕的歷程，體驗地球生命的興衰；更以台灣已滅絕的雲豹、瀕危的石虎等，喚起社會對生物多樣性與永續環境的關注，並思考人類能否扭轉即將到來的生態危機。

「第六次大滅絕？命運還是機會」特展於本月1日開幕。攝影：劉祐君

台博館館長陳登欽：地球眾生應一起茁壯

台博館館長陳登欽在本月1日的開幕典禮表示，物種的未來不應被視為既定命運，而是需要共同努力爭取的「機會」。他指出，展覽以視覺與故事傳達「我們仍有機會留住珍貴物種」的信念，期望喚起大眾重新思考人與自然的關係，並邀請民眾親自參觀，在行動與命運之間作出選擇。

陳登欽也表示，要給博物館從業人員鼓勵，因為他們不放棄地策劃環境保育、物種與自然史的展覽，不斷提醒社會大眾：地球上眾生應該都有一個機會，一起茁壯、存在。

林保署長林華慶則指出，全球生物多樣性正面臨抉擇──是任由物種消失，或共同扭轉局勢，選擇掌握在我們手中。林保署正以2030年生物多樣性恢復正成長為目標，從與部落合作到調整消費與生產體系，推動多項保育行動。他期盼這次的展覽，能喚起社會對生物多樣性危機的關注，凝聚更多力量守護台灣的自然。

特展精選多件臺博館珍貴典藏標本。攝影：劉祐君

人類活動正在引發第六次大滅絕 環團：要先改變人類的行為模式

地球過去五次大滅絕多為自然因素引發，如今正進行的「第六次大滅絕」，卻是人類活動造成的結果。棲地破壞、氣候變遷與過度開發，正讓地球生物以史無前例的速度消失。特展精選多件台博館的珍貴典藏標本，帶領觀展民眾近距離觀察瀕危物種的樣貌。

其中，已滅絕的台灣雲豹、極為罕見的儒艮、象徵台灣海洋生態警訊的中華白海豚標本，更是重要的展示焦點。透過呈現這些實體標本，期盼能喚起民眾對其棲地破壞與生存困境的關注，並體認保育行動的刻不容緩。

本次特展協辦單位之一，自然保育與環境資訊基金會（自然環資）執行長孫秀如指出，第六次大滅絕還在進行中，端看人類有沒有智慧及勇氣來逆轉這個路徑，每一個人的行動都至關重要。他強調，自然環資以生物多樣性為主軸，致力於自然棲地的保育與環境資訊的傳播。環境要變好，一定要先改變人類的行為模式。因此，自然環資這次會協辦特展，就是希望能透過博物館的環境教育，來讓更多人了解環境發生了什麼事，並進一步採取行動。

臺博館助理研究員向麗容介紹以渡渡鳥為主角的原因。攝影：劉祐君

以渡渡鳥為主角 反思人類在生態系統中的責任

特展主視覺邀請國際知名插畫家鄒駿昇操刀設計，以渡渡鳥為主角，結合復古博物學風格與當代視覺語彙，呈現科學與藝術的交會，也象徵人類重新審視自身與自然共存的可能。

館方更邀請插畫家鄭杏倩創作稀有植物，及展出由生態插畫家李政霖繪製的保育與瀕危動物圖像，如台灣黑熊、石虎、大紫斑蝶等物種；台灣知名生成藝術家王新仁則創作已滅絕的紅茄苳數位生成圖，以細膩筆觸呈現生命的脆弱與希望，為展覽注入藝術與情感的層次。

為創造更深刻的觀展體驗，展覽運用創新科技，打造AR（擴增實境）沉浸式展示。觀展民眾將能透過互動裝置，親眼見證已然滅絕的物種如何「復甦」，讓渡渡鳥（1680年滅絕，為人類史上首次紀錄在冊的滅絕動物）和台灣雲豹（2015年正式宣告滅絕）等生物彷彿再次現身，觀展民眾除了感受生命重現的震撼與感動，還能進一步反思人類在生態系統中的責任。

展覽利用新科技，為觀展民眾創造深刻體驗。攝影：劉祐君

展場一隅。攝影：劉祐君

「第六次大滅絕？命運還是機會」特展

展覽地址：台博館南門館紅樓2樓（台北市中正區南昌路一段1號） 展覽期間：2025.12.2～2026.11.1 活動官網