「第六次大滅絕？命運還是機會」特展 跨界合作再現地球生命危機

【記者蔡富丞/綜合報導】國立臺灣博物館與農業部林業及自然保育署共同主辦的「第六次大滅絕？命運還是機會」特展，即日起至115年11月1日於南門館紅樓展示館二樓登場。展覽以自然史為主軸，結合珍貴標本與科技互動裝置，帶領觀眾回顧地球五次大滅絕的歷程，並思考人類能否扭轉即將到來的生態危機。

今（1）日臺博館舉行「第六次大滅絕特展」開幕典禮，在自然系歌手以莉．高露清亮歌聲中揭開序幕。臺博館長陳登欽致詞表示，物種的未來不應被視為既定命運，而是需要共同努力爭取的「機會」。他指出，展覽以視覺與故事傳達「我們仍有機會留住珍貴物種」的信念，期望喚起大眾重新思考人與自然的關係，並邀請民眾親自參觀，在行動與命運之間作出選擇。

林保署長林華慶則指出，全球生物多樣性正面臨抉擇：是任由物種消失，或共同扭轉局勢，選擇掌握在我們手中。林保署正以2030年生物多樣性恢復正成長為目標，推動多項保育行動，從與部落合作到調整消費與生產體系。他期盼本展能喚起社會對生物多樣性危機的關注，凝聚更多力量守護臺灣自然。

過去五次大滅絕多由自然因素引發，但如今正進行的「第六次大滅絕」卻是人類活動造成的結果。棲地破壞、氣候變遷與過度開發，正讓地球生物以史無前例的速度消失。本展精選多件臺博館的珍貴典藏標本，帶領觀眾近距離觀察瀕危物種的樣貌。其中，已滅絕的臺灣雲豹、極為罕見的儒艮與象徵臺灣海洋生態警訊的中華白海豚標本更是重要的展示焦點。透過這些實體標本的呈現，期盼能喚起民眾對其棲地破壞與生存困境的關注，並體認保育行動的刻不容緩。

為創造更深刻的觀展體驗，展覽運用創新科技，打造AR沉浸式展示。觀眾將能透過互動裝置，親眼見證已然滅絕的物種如何「復甦」，讓渡渡鳥和臺灣雲豹等生物彷彿再次現身，感受生命重現的震撼與感動，從而反思人類在生態系統中的責任。

特展主視覺邀請國際知名插畫家鄒駿昇操刀設計，以渡渡鳥為主角，結合復古博物學風格與當代視覺語彙，呈現科學與藝術的交會，也象徵人類重新審視自身與自然共存的可能。館方更邀請插畫家鄭杏倩創作稀有植物，及展出由李政霖繪製保育與瀕危動物圖像，如臺灣黑熊、石虎、大紫斑蝶等物種；臺灣知名生成藝術家王新仁創作已滅絕的紅茄苳數位生成圖，以細膩筆觸呈現生命的脆弱與希望，為展覽注入藝術與情感的層次。

本展不僅回顧地球生命的興衰，更以臺灣為視角，喚起社會對生物多樣性與永續環境的關注。更多展覽資訊及教育推廣活動請上臺博官網查詢。