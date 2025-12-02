第六次大滅絕？ 特展省思扭轉生態危機

國立臺灣博物館與農業部林業及自然保育署共同主辦「第六次大滅絕？命運還是機會」特展，即日起至一一五年十一月一日於台博南門館紅樓展示館二樓展出。展覽以自然史為主軸，結合臺灣雲豹、龍宮翁戎螺、中華白海豚等珍貴標本與科技互動裝置，帶領觀眾回顧地球五次大滅絕的歷程，並思考人類能否扭轉即將到來的生態危機。更多展覽資訊請參閱臺博館官網（https://www.ntm.gov.tw）。

臺博館館長陳登欽於展覽開幕式致詞表示，物種的未來不應被視為既定命運，而是需要共同努力爭取的「機會」。他強調，本展覽以視覺與故事傳達「努力還有機會，不要走入滅絕的命運」、「我們仍有機會留住珍貴物種」的信念，期望喚起大眾重新思考人與自然的關係，並邀請民眾親臨參觀，在行動與命運之間作出選擇。