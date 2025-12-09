第六選區議員參選人林哲弘 以一篇題為「防霸凌，高雄還能多做什麼？」的貼文回應校園霸凌

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 民進黨立委賴瑞隆8歲兒子日前遭多名家長指控，在校園對同學有肢體衝突與恐嚇行為，引發社會譁然。面對輿論質疑，賴瑞隆於12月5日、7日兩度召開記者會，承認孩子的行為不當，先後公開道歉、宣布本學期不再返校上課，將在家學習，並於學期結束後轉學；7日晚間，他也與受害女童家長當面會面致歉，表示願承擔教養責任，盼事件畫下句點。

然而，事件也把「防霸凌、高雄還能做什麼」這個問題推到檯面上。在賴瑞隆的地盤——高雄市第六選區，三位政治人物近期在社群上呈現出三種不同態度，從某個角度看，也是三種對兒少議題的回答。

答案一：沉默，以行程取代立場

第一種答案，是「不說」。

現任市議員李喬如，在事件延燒的週末於臉書發文，分享自己「星期六跑四所學校校慶運動會」，描述一早連跑內惟、九如、鼓山、鼓岩國小，下午回到內惟國小觀賽田徑接力賽，感嘆彷彿回到當年擔任短跑選手的青春記憶。

貼文呈現的是一位地方議員持續關心校園活動、維繫在地關係的日常，但在字裡行間，完全看不到對同一城市裡正發生的校園霸凌風暴的任何回應。對支持者來說，這是一種「專注本分、不卷入爭議」的穩健；但對許多焦急詢問「孩子在學校安全嗎」的家長而言，這也意味著在關鍵兒少事件中，政策立場是一塊空白。

答案二：強調「他只是孩子」，忽略被害者感受

第二種答案，是「護孩子、但被質疑忽視受害者」。

高雄市議員簡煥宗，選擇在Facebook上以「你8歲的時候在幹嘛？」為題發文，形容這起事件是「一個8歲小男孩，踢足球為了一顆界外球起爭執，結果變成政治事件，變成媒體在公審8歲小孩」，認為外界將事件政治化，並強調「他只是個8歲的小男孩」，呼籲不要把矛頭指向孩子。

這篇文章很快引來大批網友灌入留言。有人指出，「八歲的確會起爭執，但如果如爆料所說，已經發展到堵在廁所門口、嗆聲恐嚇，就不能單純用『小孩打鬧』帶過」；也有家長反問，如果自己的孩子成為「被堵在廁所、嚇到不敢上學」那一方，是否還能接受事件被淡化成政治操作。

從教育角度看，簡煥宗強調不要「公審小孩」，在保護加害方免於被妖魔化上，確實觸及一部分專家反對網路獵巫的憂慮；但在對受害孩子的安穩感受、對霸凌行為本身的態度上，他的文字被不少民眾解讀為重「政治攻防」多於重「兒少保護」，才會引發如此劇烈的情緒反彈。

答案三：回到制度，談防霸凌可以做的事

第三種答案，是「把焦點拉回制度」。

同樣在第六選區、里長出身的議員參選人林哲弘，選擇準備一篇題為「防霸凌，高雄還能多做什麼？」的貼文回應。他不重述案情細節，也不評論哪一位家長做得好或不好，而是從三個面向提出具體方向：

一、通報與資訊公開

林哲弘主張，未來市議會應要求高雄市教育局定期公布各校「霸凌通報件數與處理時間」，讓社會知道：學校第一次接到通報到啟動會議、安排輔導、完成書面紀錄，分別花了多久。透明不只是給家長交代，也逼迫制度自我檢查。

二、補上學校人力缺口

他點出，目前許多導師同時要顧課業、行政、家長溝通，還要承擔班級人際衝突，是「超載狀態」。因此建議市府在高風險學校或班級數多的學校，優先增補輔導老師、社工與心理專業人員，並規畫固定且系統性的反霸凌與同儕關係課程，而不是出事後才臨時開幾堂宣導課。

三、善後要陪伴，不只懲罰

林哲弘認為，真正的防霸凌工作不能停在記過與停學，被害孩子需要長期心理支持與安全感；加害孩子則必須在專業人員陪同下，清楚聽見自己行為造成的傷害，學會道歉與承擔後果。這種做法，接近近年在教育與司法領域常提到的「修復式做法」——不是幫加害者開脫，而是讓傷害被說清楚、被認真面對，減少同樣模式在下一個場域複製。

在文字設計上，林哲弘刻意維持「對事不對人」的基調，不替任何一方貼標籤，也不迴避霸凌的嚴重性，而是直接把問題丟回市府與議會：高雄的防霸凌制度，到底還缺什麼？

高雄的下一步：不只是「誰的孩子」，而是「怎麼防止下一個孩子受傷」從這三種不同的回應，可以看出在同一場風暴中，政治人物面對兒少議題的優先順序：有人選擇不碰爭議，把焦點放在例行行程，避免踩到任何一方；有人選擇強調「他只是孩子」，試圖降低政治攻防的強度，卻被質疑忽略被害者的感受；也有人選擇談通報、人力、輔導與教育內容，把事件視為檢查整個系統的契機。

對家長與教育現場而言，最重要的或許已經不是某個政治人物的個別道歉或個別失言，而是：當下一次校園裡再出現求救訊號時，高雄是否已經有一套足夠清楚、足夠快、且有人真的負責的防霸凌機制。

這場風暴終究會落幕，但高雄選民會記得的，是誰把問題說清楚、誰只顧政治算計、誰願意把兒少安全當成真正的優先順序。