第十七屆帕莎蒂娜「味覺教育」小港高中熱鬧登場

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄帕莎蒂娜國際餐飲集團自 2012 年起，長年與高雄市政府教育局、農業局攜手合作，推動扎根校園的「味覺教育」。今年邁入第十七屆，今（20）日於小港高中熱鬧展開今年度課程，以「甜點的平等滋味—芭娜娜遇上舒芙蕾」為主題，邀請帕莎蒂娜法式西點行政主廚黃麗芳親自授課，帶領34位學生體驗「不分性別的甜點創作」與「味覺學習」。

農業局同時邀請杉林社區發展協會理事長陳國忠出席，以生動講解引導學生認識「食材色彩與營養」，從土地、作物到餐桌，體會在地農業與風土的珍貴。高雄市立小港高級中學薛鈺勤校長 期盼學生們在課堂上品嚐親手烘烤的香蕉舒芙蕾，從男女合作、分工協作的實作過程中，感受「平等」不只是概念，更能在美味中被真正理解。

廣告 廣告

今年課程以高雄杉林社區的農作物為核心主題；授課教師許雅雯期望學生透過甜點手作，破除「甜點＝女性」「廚藝＝女性」的既有框架，理解真正的性別平權精神—不論性別，每個人都能創作料理、都能參與分工。

帕莎蒂娜營運經理 Vincent 老師 亦於現場教授「西餐禮儀」，以美學方式帶領學生理解餐桌文化、國際基本禮儀，從餐盤擺放到用餐姿態，讓學生體會「飲食也是生活藝術的一部分」。

黃麗芳主廚帶領學生以杉林社區的「烏龍香蕉」製作舒芙蕾，將香蕉餡填入鬆軟的蛋香蛋糊中，入口綿密、香氣四溢。課程不只展示甜點魅力，更讓學生認識「天然食材的味道」—原味，也可以很美味；簡單，也能很幸福。

現場由陳國忠理事長展示杉林社區辛勤耕作的四大特色農產：紅孩兒木瓜紅）白玉苦瓜（白）烏龍香蕉（黃）珍珠芭樂（綠）透過「蔬果色彩學」讓學生觸摸、觀察、理解食材，建立從「產地到餐桌」的飲食教育視野。活動結束後，帕莎蒂娜許正吉董事長更將當日所有使用食材全數捐贈給校方，作為營養午餐使用，以實際行動支持在地農業與孩童營養。

高雄市農業局長姚志旺、教育局許嘉晃專門委員特別到場支持，他們肯定帕莎蒂娜十餘年來的堅持與貢獻，並表示：「飲食教育不只是吃飽、吃好，更與文化傳承、生活智慧與土地連結息息相關。每一道食物背後，都有生產者的故事、地方的風土，值得被看見與學習。」

帕莎蒂娜許正吉董事長補充，目前味覺教育已在高雄舉辦14 屆、台南 2 屆，集團將持續推廣：「飲食是文化、美感、健康的綜合教育。希望味覺教育從南部出發，擴散到更多地區，共同提升孩子對飲食與品味的理解。」（圖／記者王雯玲翻攝）