第十七屆海峽兩岸茶業博覽會武夷山開幕

▲第十七屆海峽兩岸茶業博覽會匯集兩岸茶農、茶商等參加展會。

【記者 蔡叔涓／福建 報導】第十七屆海峽兩岸茶業博覽會16日在福建省南平武夷山開幕，本屆茶博會以「三茶、統籌・融合發展」為主題，設置了多達2300個，策劃約 20項活動中有15項聚焦兩岸融合發展，邀臺灣茶商、茶農灣展，與臺灣五大茶協與海峽茶協合作，成為集展覽展銷、產業交流、文化互鑒與科技於一體的茶業盛會。

現場設立「茶和天下」館、茶創意館、茶旅融合館及茗茶館等四大主題展館。其中，臺灣館展位數量達200個，較上屆增長14.3％，為歷屆之最。同時，為服務本地茶農，展會于會展中心廣場特設200個戶外自銷展位，助力茶農拓寬產銷管道。

▲第十七屆海峽兩岸茶業博覽會在福建省南平市武夷山開幕。

開幕當天發佈了多項行業重要成果：世界烏龍茶紅茶發源地宣傳視頻、《武夷岩茶品飲方式白皮書》與《建陽小白茶品質化學特徵與保健功能研究白皮書》、《海峽兩岸茶園碳匯專案方法學》及首批零碳茶產品、《半小時讀懂武夷茶》、「武夷山·阿里山合作20周年紀念文創產品」。

茶博會期間，同期舉辦「茶和天、緣聚武夷」、中國茶非遺文化交流、「茗韻通絲路 茶香匯武夷」、武夷山茶葉產銷對接會、「武夷山三茶統籌創新研究院」揭牌等系列活動陸續開展，積極搭建兩岸茶業交流平臺、茶文化推廣平臺、茶產業服務平臺和茶科技創新平台。

此外，本屆茶博會首次深化與「萬里茶道」沿線國際城市——喀山、聖彼德堡、恰克圖的貿易協作，特邀俄羅斯茶商設展，搭建「茶葉貿易＋文化互鑒」雙平台，同時舉辦萬里茶道國際協作交流活動及國保單位文化聯盟座談會。展區內還特設「萬里茶道起點展區」，系統陳列申遺過程中的關鍵史料與實物證據，集中呈現階段性成果，凸顯武夷山作為萬里茶道起點的重要地位。（圖記者蔡叔涓翻攝）