第十三屆傑出大陸台商奬得主出爐 許勝雄：大家不容易

「2025 第十三屆傑出大陸台商選拔」出爐，20 家企業、22 位台商獲選為傑出大陸台商，陳沖讚揚台商不但繼續生存下去，還發揚光大，真的非常了不起。（圖片來源／台北經營管理研究院提供）

台北經營管理研究院主辦的第「2025 第十三屆傑出大陸台商選拔」及頒獎典禮分別於4日、5日在台北舉行，今年共有波力KY、聯嘉光電等 20 家企業、22 位台商獲選為傑出大陸台商。工總名譽理事長許勝雄在場致詞時也以「大家不容易」作開頭

前海基會代理董事長許勝雄擔任第一至六屆的主任委員，他及一百多位選拔委員秉持公平原則，嚴格把關，第七屆起則由前行政院院長陳冲擔任主任委員。

台商面臨中美夾擊，許勝雄大嘆「大家不容易」

今年獲獎的台商有慶邦電子、東菀英華智電子、桐鄉波力（即波力KY集團）、聯嘉光電、展陽商用道具、東菀市歐亞燈飾、泉聲電子、昶輝國際、昆山晉基精密、晟邦精密、泰州銘建精密、中山盈亮健康科技、上海慶益鞋業、珠海璞瑧義齒、廈門萬久科技、中山台商協會、香港台灣工商協會、東菀聯橋電子、納獅新材料、深圳台商協會等獲獎。

裡面多有隱形冠軍，例如波力- KY為全球最大冰上曲棍桿製造廠，為主要為Bauer集團代工，全球市占率逾40％。聯嘉光電深耕車用LED照明，在全球經濟秩序改寫、供應鏈重組的動盪之下，2024年稅後純益年增率754.8％。

20家企業與22為台商獲選傑出台商獎

陳冲致詞時指出，國際經貿情勢快速變動，最可怕的是遊戲規則改寫，以前打籃球規則是不能打人，現在變成可以打人，川普的對等關稅改寫了這一切。「而本屆傑出大陸台商在遊戲規則改變的情況下，不但繼續生存下去，還發揚光大，真的非常了不起。」。

工總名譽理事長許勝雄致詞說，10多年來，台商面對的外部環境發生劇變「大家不容易」。（圖片來源／台北經營管理研究院提供）

工總名譽理事長許勝雄曾是第一至第六屆「傑出大陸台商獎」選拔委員會主任委員，他指出，從中國2020年新冠疫情爆發，台商面臨短鏈、斷鏈的挑戰，有些台商後來還花了1至2年的時間去化庫存；2022年俄烏戰爭爆發衝擊能源及糧食供應，造成物價暴漲；2024年才剛喘口氣，今年又出現川普加徵關稅，10多年來，台商面對的外部環境發生劇變「大家不容易」。

陳冲比喻世界變局像遊戲規則改寫

台北經營管理研究院院長陳明璋指出，台商面對川普這樣的黑天鵝和異軍突起的中國灰犀牛，台商毅然重整供應鏈；除原先的「台灣加一」與「中國加一」生產基地外，台商更闖入一帶一路反歐美包圍的新途徑，嘗試在「美國減一」的世局下，勇冠三軍重建製造服務業的新橋頭堡；這種「鼓動風潮，創造時勢」的積極作為，可稱之為「逆勢而上的台商」，他們的卓越成就值得國人肯定與讚揚。



