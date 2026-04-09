【第十三次連載再起】冨樫義博《獵人》進度邁向 430 話！感謝老婆給予創作動力



於 1998 年推出，由日本漫畫家冨樫義博創作的漫畫作品《HUNTER×HUNTER》（ハンター×ハンター），作者在個人 X 平台發文表示已完成 430 話的人物線稿，同時 411 話至 420 話的原稿已順利交件，並宣布連載即將再起：「請等待編輯部說明公告時間」。

冨樫義博在 2014 年的第六次連載調整為一次連載十話的不定期更新的形式進行，又加上在 2022 年親筆信中透露深受腰痛折磨，只能用躺坐交替的姿勢動筆，使作品連載狀況每況愈下，最新一次更新是去年十月至十二月展開的第十二次連載，內容為 400 話至 410 話。此外 2023 年時助手曾透露「391 話到 430 話的內容在 2018 年的時候就已經寫好了」。

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左為冨樫義博、右為武內直子

（圖片來源：ninagawamika ）

冨樫義博在文中向妻子致謝，稱她給予自己很多繼續創作的動力，他的妻子武內直子也是一位漫畫家，其代表作為《美少女戰士》，冨樫義博更是在賀圖上畫出當中的經典角色水手火星，而她手中的紙條似乎是在說明漫畫即將在 4/17 重啟連載，但目前仍需編輯部公告說明。