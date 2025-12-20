第十九屆聯合盃作文大賽 宜蘭區初賽頒獎

第十九屆聯合盃作文大賽宜蘭區初賽頒獎典禮二十日在宜蘭縣政府文康中心舉行。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

第十九屆聯合盃作文大賽宜蘭區初賽頒獎典禮二十日在宜蘭縣政府文康中心隆重舉行。此次初賽共有超過一千四百十一名全縣國中小學生參加，他們透過文字展現豐富的想像力與深刻的觀察力，典禮現場由家長、教師及地方貴賓共同見證學子們的優異表現，氣氛十分熱烈。

代理縣長林茂盛出席頒獎典禮表示，聯合盃作文大賽已成為宜蘭重要的語文教育活動之一，不僅激發學生寫作興趣，也讓孩子更懂得用文字表達自我。他說，在數位時代，寫作能力更顯珍貴，透過閱讀與書寫，孩子能看見更多世界，也更認識自己。並勉勵學生持續累積寫作能量。

今年的作文大賽題目兼具創意與思辨性，國小組以「打開鉛筆盒」、「我的幸福事」為主題，國中組則以「我眼中的校園角落」、「雨季的故事」、「那片田，那片海」為題，高中職則以「雪山隧道的禮物與代價」為題，鼓勵學生從生活經驗出發，真實書寫內心情感。經過專業評審團多日審查後，最終選出各組前三名以及優等、佳作等獎項，多篇作品因觀點獨特、情感細膩而獲得一致好評。