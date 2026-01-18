南部中心／鄧山田、陳芷萍 高雄市報導

為提倡扶鸞運動，倡導人倫道德，第十二屆全國扶鸞觀摩大會18日在高雄舉辦，有來自全台三十多家廟宇參與，希望透過神佛降臨，用桃筆寫出勸世文，傳達神佛想法，教化社會人心，也期盼台灣社會更加和諧。





第十二屆全國扶鸞觀摩大會登場 傳達神佛想法教化人心

第十二屆全國扶鸞觀摩大會18日在高雄舉辦，有來自全台三十多家廟宇參與。（圖／民視新聞）

鼓聲響起，第十二屆全國扶鸞觀摩大會正式揭開序幕，鸞生拿著桃筆站在鸞盤前面，等待神明降臨。桃筆在沙盤上快速的畫來畫去，副鸞生緊盯著，把沙盤上浮出的字一個個唸出來，一旁錄鸞生振筆疾書抄寫，還有人用打字的，讓螢幕秀出神明的勸世文。高雄市意誠堂主委洪榮豊：「神明直接降駕到一枝Y字型的鸞筆，鸞筆是由桃樹所做的，祂要透過鸞盤來浮出文字來做教化。」

廣告 廣告





扶鸞是道教民間信仰中一種古老的與神明溝通的儀式，作為神明的啟示，為人指點迷津。為了保存這項獨特的宗教文化，全國有三十多廟宇共襄盛舉，參與扶鸞觀摩大會，期盼透過神明的勸世文，教化社會人心，促進社會和諧。三教靈玄聖堂主委陳鐘奇：「我們扶鸞是教化濟世，我們注重這兩個文化，因為我們台灣現在，就覺得大家比較不和諧，我們教法希望可以讓我們，台灣現在大家可以比較和諧，濟世我們也很重視這個慈善的部份。」





第十二屆全國扶鸞觀摩大會登場 傳達神佛想法教化人心

第十二屆全國扶鸞觀摩大會18日在高雄舉辦，有來自全台三十多家廟宇參與。（圖／民視新聞）

迎接這場宗教盛會，廟方在場外也請來了十多個攤車，有烤玉米、壽司、墨西哥捲餅、雞排等，免費讓信徒享用。業者：「這都免錢的，這是廟裡佈施的，廟方準備七百份，叫我們來擺。」民眾：「不要錢，所以很開心。」現場還有反詐騙宣導，發揮宗教勸人向善的精神。













原文出處：第十二屆全國扶鸞觀摩大會登場 傳達神佛想法教化人心

更多民視新聞報導

BTS高雄開唱飯店房價翻5倍！內行教「1招」省到笑出來

最資深追星族！ 88歲阿嬤上百張巨星親簽收藏大公開

噁! 夜市買冰杯底驚見螞蟻 老闆淡定回"沒關係"客氣炸

