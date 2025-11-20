第十二屆海峽兩岸老少書畫交流活動在廈舉辦

【本報大陸新聞中心 報導】以「墨緣續新章、同心繪中華」為主題的第十二屆海峽兩岸老少書畫交流活動，日前在福建在廈門市青少年宮舉行，兩岸老少書畫愛好者再次跨越海峽，共繪一幅畫。

筆墨為橋，兩岸老少書畫愛好者一同潑墨揮毫，每年的「墨緣續新章、同心繪中華」活動現場，都湧動著濃濃的墨香。今年，活動徵集並現場展出兩岸老少書畫作品100幅，其中臺灣地區作品47幅。這些作品多展示中華傳統文化之妙，比如經典古詩詞、山水之美等。作品或體現中國書畫傳統技法，或展現創新表達的作品，同好一起潑墨揮毫，也為廈金兩地青少年提供了交流的機會。

廣告 廣告

活動現場還舉行了集體創作筆繪，兩岸老少書畫愛好者一同潑墨揮毫，共繪丹青。長者書畫家筆法沉穩、墨韻悠長，青少年則創意飛揚、筆下生趣。活動還特別設置了「童心繪夢打卡行」區，來自廈金兩地的青少年可以在主辦方提供的底稿上塗畫自己喜歡的顏色。

在現場舉行的作品鑒賞分享會上，兩岸學生代表依次登臺，展示個人創作並講述作品背後的故事，分享自己對家鄉的熱愛，對中華傳統文化的理解；現場還邀請到書畫專家進行點評，活動第二天，主辦方還組織金門嘉賓參訪集美塔、集美學村等地，感受嘉庚文化、閩南文化的深厚底蘊。

海峽兩岸老少書畫交流活動至今已舉辦12屆，以創新的形式與深度的交流，持續為兩岸同胞搭建以墨會友、以藝促情的平臺，吸引更多兩岸同胞在傳承中華優秀傳統文化的道路上並肩前行，為兩岸文化交流譜寫新篇章。金門縣政府原縣長李炷烽表示，書畫藝術跨越山海，始終傳遞著兩岸一家親的深厚情誼，活動有利於進一步深化兩岸青少年情感聯結。(圖記者蔡叔涓翻攝)