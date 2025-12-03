第十五屆「名人愛獻館」 15位名人捐包力挺公益歡迎競標幫助心智障礙家庭

第15屆名人愛獻館，15位名人捐包力挺公益。（圖：第一社會福利基金會提供）

第一社會福利基金會所舉辦第十五屆「名人愛獻館」~守護心智障礙童心寶貝獻愛活動公益拍賣於3日開跑，今年共有15位藝人朋友響應，捐出20件包包。第一社福基金會表示，近來面臨心智障礙者高齡化以及複雜多元的照顧需求，造成專業人員、設備開銷等照顧成本大幅增加，機構面臨永續經營的巨大挑戰，歲末仍有近千萬的服務經費缺口，邀請社會大眾共襄盛舉，參與公益競標將眾多美包帶回家！幫助心智障礙者與照顧者能安穩終老。

身為第一社福的老朋友-天后Jolin蔡依林連續九年力挺名人愛獻館，此次捐出BVLGARI蛇年特別手提包款；氣質女星張鈞甯捐出TORY BURCH毛呢鍊條側背包；甫獲得第60屆金鐘獎最佳女配的曾莞婷，則捐出MARC JACOBS丹寧菱格雙鏈包；女星宋芸樺捐出CHARLES & KEITH手提小桶包；台灣好媳婦李佩甄，捐出LONGCHAMP迷你手提水餃包、LOEWE小羊皮流蘇肩背包、PARIS/64亞麻側背水桶包；女星Melody特別捐出珍藏的Chloe肩背手提KISS包；啦啦隊女神林襄捐出CHARLES & KEITH粉色織紋肩背包；男星施柏宇捐出BALLY荔枝牛皮後背包；以及明星大嫂Ivy首次參加即捐出2個包包、藝人方馨則每年都會捐出1個包包。資深媒體人汪用和也捐出ROGER VIVIER銀色漆皮肩背包；氣質主播張齡予則捐贈兩個精緻小包包：COACH斑馬紋迷你小方包和Mulberry Amberley logo迷你斜跨包。

56歲的阿福曾經是個高材生，在考上成功大學的那年暑假到工廠打工，卻不幸發生工安意外，導致全身觸電陷入昏迷，後來雖甦醒，但由於腦部缺氧較久，智力退化到國中程度，也影響了部分的語言能力，口語表達較不清楚。阿福先進入恆愛發展中心接受日托服務，98年到永愛接受全日型服務，其短期記憶力不錯、配合度高，在中心參與課程都很專注與認真，也會熱心引導同學；後來回到居住的社區後，也和鄰里街坊保持相當友好的關係。然而，近年來，阿福因年齡漸長，某次輪執值日生任務時，被教保員驚覺阿福有失智的前兆，為幫助延緩老化，教保員進行一系列的策略教學，當阿福在執行班務時，給予明確指令與手勢提醒，並加上醒目圖卡讓他攜帶著可隨時閱讀；若要離開班上，會請能力較好的同學擔任小幫手，陪他如廁或執行任務；有社區適應活動時，也會讓阿福別上名牌避免走失。

第15屆「名人愛獻館」公益競標活動以支持心智障礙者全方位服務出發，共獲得15位名人朋友捐贈珍藏包包響應，活動網址https://www.diyi.org.tw/ ，邀請社會大眾與群星們一起挺第一社福的心智障礙成人服務。也歡迎民眾直接捐款支持，劃撥帳號：05175271，戶名：財團法人第一社會福利基金會。