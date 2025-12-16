第十八屆全國副議長聯誼會 議長張峻接待 各縣市副議長體驗花蓮觀光

今日由張峻議長擔任東道主，盛大迎接全國各縣市副議長蒞臨花蓮參加第十八屆全國副議長聯誼會，第一天行程安排一系列精彩而具地方特色的觀光與文化體驗，展現花蓮山海與人文融合的獨特魅力，同時也期待各界副議長回去後持續推動與推薦花蓮旅遊發展。

十六日早上由張峻議長在花蓮市區集合貴賓團隊後，前往壽豐鄉進行今日的重要參訪行程。第一站來到位於理想大地渡假區 STARBUCKS Hualien Promiseland Shop 星巴克花蓮理想門市，這家結合自然湖景、落羽松與童話風建築的特色咖啡門市，不僅是花東縱谷最新興的熱門打卡景點，更為花蓮南區的休閒旅遊注入新亮點。貴賓們漫步於湖畔木棧道、欣賞壯闊山水，在清新空氣中品味當地特色咖啡，感受花蓮慢活旅遊的魅力。

廣告 廣告

接著行程前往花蓮中區著名景點 花蓮觀光糖廠，此景點原為日治時期重要製糖工廠，現今已成功轉型為結合文化、歷史與休閒的觀光園區。副議長一行除了參觀保存完好的日式宿舍建築與文物展覽外，也品嘗園區經典的冰品及特色小吃，親身體驗花蓮在地文化與產業發展的歷史軌跡。園區同時也展示台糖如何將傳統工業場域轉型為現代化觀光資源的成功創新案例，令人印象深刻。

午後團隊返回海岸線，再度前往七星潭區域進行自然海景觀光。七星潭以其遼闊的太平洋海景、高聳的海岸線及礫石沙岸聞名，是旅人來到花蓮必訪的自然景觀勝地。副議長們沿海邊漫步、欣賞海天一色的壯麗景致，體會花蓮東海岸的自然韻味與清新氛圍。

除了欣賞自然風光之外，副議長們還深入參訪東昌定置漁場，了解當地傳統漁業如何活化發展為社區觀光新亮點（見圖）。此地透過結合漁業解說、生態教育與特色小吃文化，不僅向訪客展示永續漁法與海洋資源的重要性，讓貴賓們體驗到在地漁村文化與現場海產特色。

張峻議長表示，此次安排三天兩夜的觀光與議政交流活動，首日就已讓各位副議長充分感受到花蓮「山海縱谷」與「人文共融」的旅遊魅力。他呼籲各位副議長未來回到各縣市後，也能將花蓮的美好推廣給更多民眾，邀請大家走進東部旅遊、親近自然、體驗在地文化，共同促進台灣整體旅遊經濟發展。

張議長強調，「花蓮不只有太魯閣與七星潭，更有山林、湖泊、海洋，以及豐富在地人文產業等多元旅遊資源，值得大家來此深度旅遊。」在場副議長們也一致肯定花蓮豐富旅遊資源與深厚人文底蘊，相約未來攜家人再度造訪，共同將花蓮打造為國內外旅客心目中最美的旅遊目的地。