第十八屆海峽論壇大會廈門舉行突出四大特點 強調深化兩岸融合

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▲備受兩岸各界關注的第十八屆海峽論壇大會在廈門舉行。

【記者 蔡叔涓／廈門 報導】第十八屆海峽論壇大會13日上午在廈門會議中心舉行，在新聞發布會上海峽論壇組委會辦公室副主任、福建省台辦副主任陳志勇特別指出，今年論壇主要有四個特點，以及基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大板塊58項系列活動，集中活動為期一周。

會上也介紹了福建建設兩岸融合發展示範區三年來的豐碩成果，省台辦副主任陳志勇表示，福建將結合貫徹落實中央台辦受權發佈十項促進兩岸交流合作的政策措施，從四個方面持續發力，不斷深化兩岸各領域融合發展。

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▲第十八屆海峽論壇廈門舉行突出四大特點。

據了解，第十八屆海峽論壇延續往屆「擴大民間交流、深化融合發展」主題，一是聚焦深化民間基層交流交往，持續凸顯「民間性、草根性、廣泛性」定位，聚焦普通民眾日常交往需求，圍繞基層治理、公益活動、職業發展、教育交流等貼近基層生活的領域開展系列活動。

二是聚焦增進兩岸同胞民生福祉，緊扣兩岸基層民生發展需求，呼應兩岸民生交流發展方向，創新舉辦金馬同享論壇，及辦好廈金同城生活圈論壇、平潭共同家園論壇。

三是聚焦擴大青年群體交流交心，精心策劃海峽青年論壇、海峽視聽季、青少年新媒體論壇、兩岸同名村「村BA」籃球邀請賽等特色活動，持續豐富青年交流載體。今年增設了海峽兩岸教育論壇、青少年科技教育交流會、海峽兩岸青年福品電商大賽，關注少年兒童未來發展，助力台青搶抓數字經濟發展機遇。

▲第十八屆海峽論壇相關的兩岸青年論壇在廈門舉辦。

四是聚焦擴大台胞參與深度、廣度，台胞「首來族」、台青占比持續走高，實現從活動參與者向兩岸融合發展共建者轉變。基層交流板塊聚焦民生一線，圍繞兩岸基層民生關切，開展婦女、職工、公益、姓氏宗親、基層治理、婚姻家庭等15場交流活動。

陳志勇還介紹了福建推進兩岸融合發展示範區成果顯著，包括：著力建設兩岸共同家園，制定完善台胞、台企享受同等待遇的政策舉措，優化台胞在福建就醫、購房、養老等公共服務，為台胞在福建學習、工作、生活提供有力保障。

建設閩台人才聚集平台，優化提升台青實習就業基地，完善台胞台企權益保障協調聯動機制，打造大陸涉台司法服務優選地。努力提供更便捷周到的服務，持續提高通關、辦事服務效率，讓福馬「同城生活圈」的便利溫度惠及更多台胞。

著力提升經貿合作，持續探索兩岸共同市場建設路徑，放寬台資台企市場准入條件，營造良好涉台營商環境；加快「小四通」實施步伐，推進閩台基礎設施應通盡通。推動恢復更多閩台空中客運直航航線，支持金門共用廈門新機場，構建立體式綜合性對台通道樞紐。閩台農業合作一直走在大陸前列，有力促進了互利共贏。

此外，著力推進人文交流，持續辦好海峽論壇、海峽青年薈等兩岸重大交流活動，提升兩岸青年交流品牌活力；深化宗親、鄉親、姻親、民間信仰等領域交流。推動恢復福建居民赴台灣個人遊試點，加強閩台電視劇、微短劇、電影、動畫等影視文化作品合作，加強閩台關係檔案、族譜、涉台歷史文化遺存等保護機制。

推進廈金、福馬「同城生活圈」建設，通過發行集出行、辦事、安家於一體的廈金同城卡與福馬同城通卡。加大平潭綜合實驗區開放發展支持力度，研究實施新一批政策措施，複製推廣對台先行先試舉措，探索全域協同融合新機制。提高台胞到福建發展更加便利，優化提升台胞、台企數位「第一家園」服務平台功能。（照片本報記者攝）