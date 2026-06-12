第十八屆海峽論壇正在福建舉行 大會13日在廈門登場張榮恭率團出席

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▲第十八屆海峽論壇正在福建舉行，13日大會在廈門登場。

【記者 徐迪、蔡叔涓／廈門 報導】第十八屆海峽論壇已經在大陸福建陸續舉行，12日福建省政府新聞辦召開新聞發佈特別介紹活動特色，金今年論壇大會定於13日上午在廈門會議中心啟幕，國民黨副主席張榮恭及臺灣各界代表將出席大會，論壇多項集中活動為期一周。

據大會介紹，今年論壇還是延續「擴大民間交流、深化融合發展」的主題，聚焦普通民眾日常交往需求，圍繞基層治理、公益、職業、教育等貼近基層生活的領域開展系列活動，活動以及基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大板塊，舉辦多達58項系列活動。

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▲福建省政府新聞辦召開第十八屆海峽論壇新聞發佈會。

其中，青年及民間宗教交流是最重要兩個部份，論壇期間舉辦的主論壇青年交流板塊將聚焦成長追夢，助力攜手同行，以賽會友、以藝連心開展15場交流活動，舉辦電商、籃球、新媒體創作等競技賽事，開展教育交流、書香共讀、音樂舞蹈等互動。

福建特別著重在以閩台同根、同源的傳統文化搭建溝通橋樑，深化兩岸民间交流，挖掘閩都文化、閩南文化、客家文化、朱子文化、媽祖文化等特色文脈底蘊，發揮宗親、鄉親、姻親、民間信仰等作用，增進臺灣同胞的認同感。文化交流板塊將聚焦兩岸文化根脈，共話傳承發展，打造媽祖、關帝、陳靖姑、鄭成功、客家、船政、南島語族等14場文化品牌活動，弘揚兩岸共同文化。

▲海峽論壇號稱是參與人數最多的兩岸交流活動。

同時，著力建設兩岸流行文化中心，打造閩南語金曲賽事、兩岸客青講古交流賽、平潭IM兩岸青年影展等常態化交流平臺，讓兩岸青年越來越合拍。在經濟交流板塊，聚焦合作共贏，賦能高品質發展，將舉辦金融經貿、科技專家、同城生活、漁業合作、商會發展、鄉村振興、衛生健康等14場活動，深化兩岸產業融合，共用中國式現代化發展機遇。

大會特別介紹，值得一提的是，「參加海峽論壇的台胞涵蓋不同領域、不同職業、不同年齡。其中，首來族、台青占比持續走高，台胞不再局限於觀摩交流，而是從活動參更多兩岸融合發展活動，許多在福建的台胞從「活動參與者」變身「故事分享人」，從台下觀眾變成活動主角。

廈門市政府也介紹，為了便利兩岸同胞參加海峽論壇，目前廈門機場、碼頭已啟用海峽論壇專用通道；廈金小三通客運航線每天24班運行。臺胞在廈門高崎機場、五通碼頭可實現「刷臉」快速通行；廈門有12家A級景區景點免費向參會來賓開放，來賓可從廈鼓郵輪中心碼頭免費乘船遊覽鼓浪嶼。(照片本報記者拍攝)