“第十八屆鄉音金秋音樂會-黃河大合唱” 震撼上演
在2025年金秋收穫的季節，享譽美東的新澤西百人合唱團——“鄉音”合唱團（Edison Chinese Chorus）及旗下的愛迪生愛樂樂團（Edison Philharmonic Orchestra），經過近一年的精心籌備，於11月9日隆重舉辦了“第十八屆金秋音樂會”。今年的音樂會由“鄉音”和羅格斯大學中國學生學者聯誼會共同舉辦，當天羅格斯大學尼古拉音樂中心座無虛席，演出在曲目選擇、演員陣容、表演形式、舞臺效果等各方面，都精益求精。特別值得一提的是，時值世界反法西斯戰爭和抗戰勝利80周年，因此，當天的演出還融入了影響幾代人的經典作品《黃河大合唱》，全體演唱、演奏人員通過跨越時空的表演，來致敬經典，謳歌中華民族英雄氣概。
這場由“鄉音”藝術總監、中國國家一級指揮、中國國務院首批專家特殊津貼獲得者張椿和先生精心編配和指導的音樂會，由美東地區頗受歡迎的華人主持人張怡玲、Tony Wang主持，青年鋼琴家劉姝擔任鋼琴伴奏。當天的節目形式包括合唱、獨唱、器樂、舞蹈、四重唱等，風格不同、各有千秋，讓觀眾既有似曾相識的熟悉親切、又有倍感震撼的耳目一新。不僅如此，當天，來自中國駐紐約總領館教育處的桂淩領事、羅格斯大學中國學生學者聯誼會秘書長李鴻翔也專門致辭，此外還有30多位來自新澤西各社團的僑領也專門到場、參加紀念80周年儀式。
本場音樂會可謂陣容強大、群英薈萃，不但有在法、德、意、澳等多國的多個美聲比賽中拔得頭籌的國際著名女中音歌唱家張春青博士帶來獨唱《愛情是一隻自由的小鳥》，還有獲第七屆紐約大都會國際聲樂大賽歌劇類銀獎的知名男中音歌唱家萬雪峰帶來獨唱《原諒，原諒》。專業大咖們高超的演唱水準、濃烈的情感表達，給觀眾帶來了精湛超群、酣暢淋漓的視聽享受。而且，青年大提琴演奏家劉千慈也呈上精彩獨奏《鴻雁》，知名鋼琴家Vince Di Mura、青年琵琶演奏家楊瑾、竹笛演奏家劉笑然等還連袂帶來獨具風格的器樂四重奏、爵士樂《秋葉和好漢歌》。此外，以華人為主的加強版雙管建制交響樂團——愛迪生愛樂樂團，首席小提琴唐紅纓與首席大提琴于榮海、首席雙簧管賴和、長號演奏家吳強等強強聯手，帶來了激昂澎湃、雄渾壯闊的經典保留曲目《天鵝湖終曲》。
而在合唱方面，音樂會一開場就是由鄉音合唱團百名團員帶來的三首經典大合唱《可哥托海的牧羊人》、《回憶》和《媽媽我愛你》，緊接著是男生合唱《黎明》、男生四重唱《可愛的一朵玫瑰花》、女生合唱《我親愛的》和鄉音舞蹈隊奉上的舞蹈《瑪尼情歌》。合唱團員當天把多日的排練成果真摯地呈給觀眾，多首歌曲各具風格、可圈可點，有的抒發得如泣如訴、意境悠悠，有的表達得催人奮進、給人力量，而舞蹈則把一首藏族情歌演繹得活潑熱烈、伶俐生動……每個節目都給觀眾帶來相當美好的視聽體驗！
音樂會下半場，大家期待已久的《黃河大合唱》隆重登場。在愛迪生愛樂樂團的激情伴奏下，以及朗誦者陽建平情感飽滿的“穿針引線”下，鄉音合唱團的百名團員唱響了由冼星海作曲、光未然作詞的8個樂章的完整版《黃河大合唱》。其中，《黃河船夫曲》，大家唱得深沉悠揚、粗獷豪放；《黃水謠》的歌聲婉轉淒清、盪氣迴腸；《河邊對口曲》的演唱堪稱樸素平實、平易動人；《保衛黃河》被臺上全體歌者演唱得激情澎湃、千軍萬馬、氣勢恢弘；而《怒吼吧，黃河》的磅礴大氣、情緒充沛的演唱則仿佛在舞臺上掀起了一個個怒濤。臺上近200位歌唱者、演奏者的配合默契、各放異彩、又整體和諧、極富激情的演出，不斷贏得現場觀眾熱烈而發自內心的掌聲。此外，由萬雪峰演唱的《黃河頌》，由張春青奉上的《黃河怨》，也讓觀眾領略了由頂級唱功演繹出的深沉激蕩、如泣如訴。在整場演出的尾聲，當最為大家所耳熟能詳的《保衛黃河》旋律再度響起時，台下觀眾和臺上演員一同唱響了“風在吼、馬在叫”的樂句，熟悉親切而振奮人心的旋律振聾發聵地迴響在整個音樂廳內。兩個多小時的演出結束時，觀眾紛紛讚不絕口，“非常獨特而高水準的音樂會”、“演員的表演又美又棒”、“下半場《黃河大合唱》簡直太激動人心了！”這樣的讚譽之聲不絕於耳。的確，“鄉音”當天的年度演出堪稱是精彩紛呈、美輪美奐的視聽饕餮！
“鄉音合唱團”現由200人的合唱團和超80人的管弦樂團組成，國家一級指揮張椿和任藝術總監、樊大平任團長，一直致力於弘揚中華文化、促進族裔間交流，同時也非常看重“服務于社區、奉獻于社區”這一理念。自2001年成立以來，“鄉音”舉辦各種演出200多場，包括為新澤西各地的老年中心義務演出、一年一屆的金秋音樂會、2018年王立平全球巡演（新澤西站）、2023年華盛頓世界文化節千人大合唱演出等。
合唱團在2025年邁上了一個新臺階，當年4月在紐約林肯中心連袂八支跨洋合唱團演出了氣勢恢宏的《黃河大合唱》；當年7月應紐約大蘋果音樂節的邀請在卡內基音樂廳與聯合國合唱團同台唱響了呼喚世界和平的《和平頌》；同年8月又在紐約百老匯Symphony Space劇場再次唱響黃河大合唱；同年9月應喬治亞州亞裔藝術聯盟邀請赴亞特蘭大與300多名各族裔歌者共同演出黃河大合唱。以上活動得到了社區的熱烈反響和新州議會的嘉獎。兩團歡迎喜愛歌唱及有一定管弦樂器基礎的人士加盟。特別是樂團，招收華人子弟，並義務進行專業演出培訓，提供有助於大學錄取的才藝證明和公益性非盈利組織義工證明，包括美國總統義工獎。有意者請電話、短信樊大平908-217-2480，或電郵：contact@EdisonChineseChorus.org。
